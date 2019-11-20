【日韓關係】文在寅談軍情協定：日本自相矛盾與荒誕無稽

韓國總統文在寅11月19日談到韓日關係，稱是日本導致《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）出現廢除危機，日本在安保問題上的態度是「自相矛盾」的。

韓國《朝鮮日報》11月20日報道，韓國總統文在寅19日參加「國民發問，2019年與國民對話」節目，談到日前較為緊張的韓日關係。

文在寅首先談及即將到期的《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA），他表示，「GSOMIA廢止是因日本而起的」，「韓國在日本安保上起到了絕大部分的防波堤作用」，「而日本卻在出台出口限制措施時，給出了『韓國在安保上不可信』的理由」。

文在寅表示，「（日本稱）因為出口到韓國的半導體材料有可能流入朝鮮等地，成為多重殺傷性武器，所以不再相信韓國」，「既然在安保上不可信，卻還要求共享軍事情報，這樣的態度是自相矛盾的」。

文在寅表示，「這樣的疑惑本身就是荒誕無稽的，假使（日本）有這樣的疑慮，可以要求韓國加強對出口物資的管制，或者加強韓日之間的溝通，卻在沒有任何事前要求的情況下，某一天突然出台了限制出口的措施」，「我們只是擺出了我們應該有的態度」。文在寅再次重申如果日本不解除對韓國的出口限制措施則不會延長GSOMIA的原有立場。

不過，文在寅表示：「如果能在最後避免GSOMIA廢止的情況，將同日本一起努力」，「雖然韓國安保的核心是韓美同盟，但韓美日安保合作也至關重要」，「即使GSOMIA廢止，也將持續進行安保上的合作」。

也就是說，如果GSOMIA廢止，將以《韓美日情報共享協議》（TISA）予以代替。而美國政府和專家認為，TISA在安保合作方面存在一定的侷限性，GSOMIA廢止不僅影響韓國，還將有損美國的國家利益，因此提出反對。

日前，有消息稱，美國就廢止GSOMIA向韓國提出折中的「凍結」方案。

一位美國高層官員17日表示，在GSOMIA到期之際，美國正積極勸導日韓兩國尋找最佳解決方案。「韓國可以找到該問題的突破口，不是讓韓國撤回終止GSOMIA的意思，暫時將該問題凍結起來也是一個不錯的選擇」。

有聲音認為，在GSOMIA被凍結的狀態下，為日韓關係的緩和贏得時間，為圍繞GSOMIA矛盾分歧不斷擴大的美韓同盟緩和緊張的氣氛。