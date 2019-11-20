英保守黨旗下Twitter賬戶更名「FactcheckUK」　被批具有誤導性

英國12月12日舉行大選，各黨派正在投入競選活動。保守黨11月19日將旗下一個Twitter賬號更名為「FactcheckUK」，引起Twitter公司的警告，認為保守黨此舉存在誤導。

保守黨新聞辦公室於11月19日一度更改Twitter賬戶名，引發爭議，認為該賬戶名容易與獨立事實核查機構混淆。（Twitter截圖）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）和工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）11月19日舉行首場電視辯論。辯論期間，保守黨將旗下競選總部傳媒辦事處的Twitter賬號更名為「FactcheckUK」，並評論郝爾彬的言論，以及轉發支持約翰遜的留言。該帳戶其後於辯論結束後換回原名，引發爭議。

英國第三方事實核查機構Full Fact發表聲明批評保守黨，指責保守黨在辯論期間更換Twitter賬戶名存在誤導性，且行為不當。呼籲外界不要誤認保守黨的賬戶為諸如「FullFact」，「FactCheck」或「FactCheckNI」等獨立的事實核查機構。

Twitter向保守黨發出警告，若該黨再次出現類似行為，Twitter公司將採取「果斷的糾正措施」。