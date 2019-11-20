94歲馬哈蒂爾突然流鼻血　大馬政府：並無大礙

長青樹一詞，活躍政壇70年的馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）當仁不讓。他年逾94歲，至今仍未卸任，着實讓菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）和德國總理默克爾（Angela Merkel）等國家元首佩服。

94歲高齡的馬哈蒂爾11月19日出席2019年國際棕油大會及展銷會開幕儀式，並召開記者會。面對媒體時，突然流鼻血。

馬哈蒂爾掏出手帕擦掉鼻血，繼續接受記者提問。不過，8分鐘後記者會便結束了，馬哈蒂爾隨即離開會場。

馬哈蒂爾10月20日在印尼雅加達列席總統宣布就職儀式。（Reuters）

馬來西亞官方隨後表示，馬哈蒂爾鼻子輕微出血，目前身體無礙，正常履職。官方還否認，馬哈蒂爾離場，是急着前往醫院就醫，稱馬哈蒂爾在會後，還去參觀了生物柴油汽車。

馬來西亞財政部長林冠英當天下午特地在社交媒體上發佈與馬哈蒂爾在首相辦公室的合照。林冠英表示，自己剛與馬哈蒂爾會面探討國政，並代馬哈蒂爾傳達身體健康的信息。

馬哈蒂爾在9月末出席聯合國大會後，在紐約一家智庫中提及「自己保證會在下屆大選來臨前退位，自己最多只會再做三年首相。這樣的說法同他早前「任職兩年便退位」、「不會完成整個首相任期」說法均有矛盾之處，引發友黨內部強烈批評。

馬哈蒂爾活躍政壇70餘年、掌馬來西亞首相印長達23年，在2018年5月身負反腐眾望、高齡返場。

環顧東南亞政壇，現年74歲的杜特爾特亦是菲律賓迄今上任時、最年長的總統，身體狀況自然頗受外界關注。

近日在接受採訪時，杜特爾特承認，健康近期亮紅燈。杜特爾特說，生活正在「損害着我的健康。」「我老了，能得的病我都得了。」杜特爾特11月15日接受菲律賓GMA新聞電視台的採訪時感歎：「如果你問我是否健康？當然不。所有的疾病我都有，因為我年紀已經大了，我被生活折磨得各種毛病都有了。」

此外，杜特爾特此前在俄羅斯與菲律賓僑民會面時說：「我的一個眼睛比較小，會自己遊蕩，這是重症肌無力，一種神經機能異常，是我從爺爺那裏遺傳來的。」

《菲律賓世界日報》消息稱，總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）承認，杜特爾特健康不再「正常」，有各種疾病。帕內洛表示同意杜特爾特在電視訪問中吐露的情況，因年事已高，正遭受各種身體失調的症狀。

與前兩位相比，年輕的默克爾遠在歐洲，對待身體微恙有妙招。

6月到7月間、連續三週裏，現年65歲的默克爾在媒體聚焦的活動中，共三次出現全身顫抖的情況。包括7月10日迎接芬蘭總理林內（Antti Rinne）、6月18日歡迎到訪的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），以及6月27日卸任司法部長巴利（Katarina Barley）的告別活動上。

默克爾每次都對媒體表示，她很好，「我沒什麼特別可以講的，我身體很好。」「大家不用擔心。」

總理府發言人表示，默克爾是因為想要避免顫抖，這種壓力讓她反而又出現這種情況，這是一個「心理調節過程。」

默克爾在7月11日迎接丹麥首相弗雷德裏克森（Mette Frederiksen）時，選擇了儘量坐着，以便更好地應對輿論的關切。