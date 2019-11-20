美媒：蓬佩奧向共和黨人透露擬辭去國務卿一職　為競選參議員鋪路

《時代周刊》11月20日報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）計劃辭去國務卿職務，並已在最近幾周向三名重量級共和黨人透露，報道指，蓬佩奧有意在2020年的美國選舉中，在堪薩斯州（Kansas）競選美國參議員。

三位共和黨人表示，蓬佩奧有可能為了參加美國參議員競選而辭職（AP）

《時代周刊》從三名有份量的共和黨員口中獲知，蓬佩奧原本計劃在國務院工作到2020年初春，但最近一些新發展，包括眾議院的彈劾總統調查等政治事務在政治上「傷害」了他，也令他與美國總統特朗普（Donald Trump）的關係趨向緊張。

消息人士表示，蓬佩奧正在重新考慮他的「時間表」。但報道又指出，目前未有顯示蓬佩奧已跟特朗普商量他的計劃，另一方面，對於蓬佩奧來說，他考慮的關鍵是怎樣才能「全身而退」。這三位共和黨消息人士稱，蓬佩奧何時辭職，將決定於他何時找到最平穩的方式來退出政府。

美媒指特朗普（左）與蓬佩奧（右）的關係趨向緊張（Getty Images）

事實上，有關蓬佩奧競選參議員的傳言，在美國近月已開始流傳，蓬佩奧之前並沒有明確排除競選參議員的可能。蓬佩奧的幕僚們此前曾否認蓬佩奧計劃辭職一事，他們拒絕就此事發表評論。

隨着美國國會舉行彈劾總統聽證會，蓬佩奧面臨兩難境地。一方面，他任職時間越長，就越會受到批評，因為他未能保護外交官和美國長期以來執行的政策，使之不受總統的外交事務政治化的影響。

另一方面，特朗普和他的支持者指責蓬佩奧譴責了國務院工作人員的證詞，認為蓬佩奧對總統的保護不夠有力。特朗普還在Twitter上點名批評蓬佩奧，說蓬佩奧聘用駐烏克蘭代理大使泰勒（Bill Taylor）是個錯誤。