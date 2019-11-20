美國首度部署兩架全球鷹無人機在俄羅斯邊境偵察

俄羅斯邊境領空近日頻頻接待「不速之客」，美國出動兩架全球鷹無人機和一架電子偵察機沿着俄羅斯邊境偵查之外，另有20架不明偵察機在一週內造訪俄羅斯。

俄羅斯Lenda新聞網11月19日報道，美國空軍首次部署兩架戰略無人機、機型為RQ-4B全球鷹無人機和一架電子偵察飛機在俄羅斯邊境領空飛行。

俄羅斯「飛機雷達」（Plane Radar）航空監測網當天數據顯示，兩架美國RQ-4B全球鷹無人機從美軍在意大利西格尼拉的軍事基地起飛，沿着加里寧格勒、列寧格勒和普斯科夫地區邊境偵察。

另一架電子偵察飛機則從美軍在英國米爾登霍爾皇家空軍基地起飛，並在加里寧格勒邊境附近進行偵察。

美無人偵察機近日還曾飛抵俄黑海邊境，在克里米亞、科欽海峽以南和克拉斯諾達爾海岸附近航行6個多小時。

2017年5月24日，美軍在日本東京橫田空軍基地向媒體展示RQ-4全球鷹高空無人偵察機。（Getty）

此外，俄羅斯國防部機關報《紅星報》11月15日消息稱，過去7天，俄軍方共發現20架外國飛機，在俄羅斯領空附近進行偵察活動；俄羅斯飛機為進行攔截任務，緊急起飛次數達4次。不過，暫沒有外國飛機非法進入俄羅斯領空。

俄羅斯衛星通訊社當天表示，過去幾年來，美國和北約（NATO）一直加強在俄羅斯邊境的存在感，經常有不明轟炸機、偵查機和無人機從波羅的海、黑海兩個方向飛向俄羅斯領空進行騷擾。2018年，俄羅斯防空部隊表示，追蹤了近3,000架外國軍用飛機。

針對「不速之客」在俄羅斯邊境地區進行空中偵察，俄羅斯國防部曾多次呼籲華盛頓不要進行類似的行動，但都遭到美國拒絕。

值得一提的是，美俄元首的互動仍然十分親善。美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）11月8日表示，正在考慮接受俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月28日在二十國集團（G20）峰會上單獨會晤時的邀請，於2020年5月9日前往莫斯科，出席俄羅斯勝利日75周年閲兵式,以紀念前蘇聯在第二次世界大戰中戰勝納粹德國。特朗普說：「我正在考慮（出席），那時剛好是政治活動的旺季，所以我會看看是否能做到，但我願意去。」「慶祝戰爭結束是非常重要的事情。」