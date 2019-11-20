印度擔憂「後院」加速倒向北京　急向斯里蘭卡示好

斯里蘭卡新上任總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）被認為是一名「親華派」，這也引發印度的擔憂。

當地時間2019年11月17日，斯里蘭卡科倫坡，拉賈帕克薩獲選後向支持者示意。（VCG）

《日本經濟新聞》11月19日報道，雖然斯里蘭卡新上任總統拉賈帕克薩表示想維持外交中立，但印度仍擔心斯里蘭卡「倒向中國」。

11月17日，拉賈帕克薩以52%的得票率勝出，成為斯里蘭卡新總統。此前拉賈帕克薩曾承諾，若他贏得大選，將恢復被擱置的對華關係。

在他的哥哥、斯里蘭卡前總統馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）任職期間，斯里蘭卡向中國貸款近70億美元，這也使中國擠下日本成為當地基礎建設的最大金主。而拉賈帕克薩上台後，斯里蘭卡勢必和中國保持緊密的關係。

這也令一直將斯里蘭卡視為「後院」的印度感到擔憂。專家沙拉凡納穆圖（Paikiasothy Saravanamuttu）認為，中國可藉此在印度的「後院」取得潛在的戰略立足點，被印度視為威脅。

印度總理莫迪（Narendra Modi）於11月17日致電拉賈帕克薩祝賀其當選。據印度外交部的消息，莫迪邀請拉賈帕克薩儘快訪印並得到了對方的同意。文章表示，雖然印度表面上示好，但該國國內對斯里蘭卡新政府可能會更多依賴中國的擔憂情緒也在加劇。

韓國《朝鮮日報》11月20日報道指出，斯里蘭卡想同北京搞好關係並非不可理解。在無法依附西方大國勢力的背景下，斯里蘭卡選擇同北京交好，一方面有利於制衡印度，且能保證自身安全。另一方面，中印經濟實力有很大差距，中國能提供給斯里蘭卡的經濟援助遠超過印度。