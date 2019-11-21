德國電信擬封殺華為技術　中國大使警告此舉發出錯誤信號

德國媒體稱，德國電信公司（Deutsche Telekom）決定不使用華為的技術，將在兩年內撤換所有華為的設備。中國駐當地大使警告，有關決定會發出錯誤的信號。

德國《經濟周刊》（WirtschaftsWoche）11月20日引述德國電信集團管理層的消息報道，該公司會在今後兩年內，亞洲部件的佔比將變為零。而公司核心網絡中正在使用的華為部件將被逐步替換。

德國電信稱，美國生產的部件亦會被更換，由新部件取代。該公司表示，這一步驟是正常的部件更新，強調每隔三到五年都會更換網絡配件。

與此同時，作為對美方華為禁令的回應，德國電信亦調整採購政策，例如今後直接購買數據庫供應商甲骨文公司（Oracle）的產品，而不再向華為購買包括甲骨文組件在內的全套方案。

德國電信公司強調採購政策的變化，絕不是為了繞開美國禁令，因為這些部件並不會被轉賣給華為。該公司一名內部人士表示：「我們將不再購買成套方案，而是會購買單獨組件。」由於美國企業面臨不得向華為出售信息技術設備相關部件的禁令，德國電信希望通過改變採購策略確保獲取上述部件的渠道。

對於有關報道，中國駐德大使吳懇20日表示，毫無根據地不讓華為參與在德國建立5G網絡是對中國公司的公然歧視，會發出保護主義的錯誤信號。吳懇還說，這也會損害德國自己的利益。