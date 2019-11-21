韓美防衛費談判破裂　美國擬考慮撤走4000駐韓美軍

韓美兩國近日關於2020年的駐韓美軍防衛費談判宣布破裂。有消息稱，美國政府正在考慮以撤走駐韓美軍一個旅團的方式繼續向韓國施壓。

韓國《朝鮮日報》11月21日報道，韓美19日在首爾舉行了確定明年駐韓美軍防衛費分擔金規模的第11次防衛費分擔金特別協定第3次會議，但80多分鐘後談判即告破裂。面對美方要求大幅增額，韓方談判小組以「無法接受」的立場進行對抗，美方隨即宣布「暫停會議」，美方代表率先離場。

防衛費談判過去幾乎也沒有順利過，但以這種方式擱淺會議，破裂後雙方仍公開「怪罪」對方，是在1991年防衛費談判開始以來尚屬首次。外交界有言論稱：「雙方關於廢除韓日軍事情報保護協定的矛盾，正在向同盟關係全面蔓延。」

為了應對韓國不同意承擔在防衛費分擔金特別協定（SMA）中50億美元防衛費分攤要求，特朗普政府19日在討論撤走駐韓美軍一個旅團的方案。

美國從現在的防衛費分攤額一下子提高到5倍，要求韓國方面交50億美元的防衛費分攤額，一直在向韓方施壓。

了解韓美防衛費分攤協商過程的一位華盛頓外交消息人士透露，「為應對兩國在防衛費分攤問題上的協商沒有按照特朗普想要的方向發展，美國政府正在準備撤走駐韓美軍一個旅團的方案」。但是美國正在考慮撤走的這個旅團的性質及具體規模還沒有具體消息。駐韓美軍一個旅團大概有3,000名至4,000名，如果是這一規模的話，是在美國議會通過的2019年《國防授權法》規定縮減軍隊規模之內。

美國議會通過2019年《國防授權法》規定，禁止將現有的28,500名駐韓美軍人數縮減至22,000名以下。但是這一條規定在另一方面暗含着現在的駐韓美軍規模可以裁減最多6,500名的意思。