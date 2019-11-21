特朗普稱讚中國很偉大　「但美國更偉大」

美國總統特朗普11月20日在得克薩斯州參觀一家蘋果公司工廠時說，他與中國國家主席習近平關係很好，中國是一個偉大的國家，但美國更偉大。

根據白宮官方網站20日公布的新聞稿，特朗普在參觀蘋果工廠時說：「我們對中國做得很好，但我喜歡現在的方式，因為我們正在入賬數十億美元，我們把一部分錢給了農民和其他人。」

「但我們關注的是蘋果。當我想讓蘋果去做的時候，從第一天開始——從我當選之前開始——我說，『總有一天我們會看到蘋果在我們國家建廠，而不是在中國。』這就是現在正在發生的事。」

特朗普表示，美國的表現空前良好，失業率處於最低水平。美國人非常幸福。他又指，中國比他更願意達成貿易協議。

有記者問到，為什麼中國還不達成協議時，特朗普回答說：「是因為我還不想這麼做。」他補充：「因為我認為他們沒有達到我想要的水平。」

記者指，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）認為，對華加徵新一輪關税對美國經濟是不利的。特朗普回應稱，美國擁有着世界上最強勁的經濟，正在賺取數十億美元，「讓我們看看將發生什麼。」

特朗普強調「我們正在與中國打交道。我與習（近平）主席關係很好。他們是一個偉大的國家，但我們是一個比中國更偉大的國家。」並稱如果當初不是他贏得了美國2016年的總統大選，中國現在的經濟規模將大於美國。但是他贏得了大選，美國獲得了價值11萬億美元的經濟產值，而中國大概損失了25萬億美元。「我們現在比中國強大得多，我們將繼續保持這種狀態。」