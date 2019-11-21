中國擬解除進口日本牛肉禁令　最快2020年實行

日本共同社指，中國有望解除對日本產牛肉的進口禁令，若最終達成一致取消禁令，將標誌着中國相隔差不多20年重新進口日本產牛肉。

共同社11月21日引述日本政府消息人士報道，日中兩國政府正在就恢復日本產牛肉對華出口展開最終協調。日本希望最快2020年恢復出口。中國鑑於日本2001年發生牛腦海綿狀病（BSE，俗稱瘋牛症）禁止進口，若此次恢復將是約20年來首次。

牛肉是日本的標誌性農產品之一，圖為日本神戶牛肉。（VCG）

據日本放送協會（NHK）披露，日中政府在兩國關係改善的背景下，從2018年12月開始就日本牛肉輸華展開磋商。而即將在東京舉行的日中外長會議上，兩國官員將簽署畜產品安全性的相關協定，這一協定對於解禁日本牛肉必不可少。

協定中將寫入日中在進口畜產品檢疫體制、瘋牛症等動物疾病管理領域加強合作的內容。

目前中國牛肉消費量日漸攀升，日本方面希望中國成為日本產牛肉的一大出口目的地。此外，也希望通過解禁牛肉為中國國家主席習近平2020年訪日營造良好環境。

據日本外務省和農林水產省表示，受瘋牛症、口蹄病以及豬瘟（CSF）的影響，日本的部分畜產品無法出口至美國、韓國、中國、沙特阿拉伯、泰國以及蒙古等11個國家。

其中北京方面在2001年起因日本爆發瘋牛症而禁止進口日本牛肉，加上2010年出現口蹄病疫情，日本豬肉和奶類製品等亦被中國列入禁止入口名單。不過東京方面一直強調其畜產品沒有安全問題，多次呼籲中國解除有關禁令。