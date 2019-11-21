中美貿易談判仍存分歧　普京：美國對中國施限戰略錯誤

中美貿易談判進入成敗關鍵階段，消息指雙方在11月16日舉行的電話會議中仍無法就多個問題達成共識，談判破裂風險再次逼近。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）認為，美國遏制中國的戰略定位錯誤。

彭博社11月20日報道，據消息人士透露，現在美中貿易談判正處於敏感的、決定成敗關鍵的階段。他們謹慎地認為，談判破裂的可能性依然存在。

知情人士透露，在11月16日舉行的電話會議中，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和中國副總理劉鶴同意雙方加快達成協議，以避免新關税生效。但雙方難以就美國總統特朗普（Donald Trump）希望納入的其他承諾細節達成一致，包括特朗普要求的農產品購買安排和具體取消的關税。

對於特朗普試圖用關税、禁止本國企業同中國科技企業交易等手段限制中國，俄羅斯衛星通訊社11月21日報道俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的看法。普京指出，美國對中國實施限制是因為中國的經濟更有效率。

普京認為，中國經濟的運作效率比包括美國在內的許多世界上許多其他大型經濟體都高得多。「這就是美國對中國實施限制的原因，並非是貿易逆差」。此前，普京也曾表示，「將遏制俄羅斯和中國作為目標，這種戰略定位嚴重錯誤」。