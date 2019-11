特朗普再提應對中國崛起　專家：美國要創新

中國的崛起令美國十分擔憂,推崇「美國優先」的總統特朗普(Donald Trump)更是直言要永遠讓中國無法超越美國。有專家認為,華府應對中國崛起的最佳方式是自我創新。

特朗普11月19日主持內閣會議時提及中國。他表示自從上台以來,美國創造了11萬億美元的價值,而中國方面則損失了這個數字的兩倍的價值。

特朗普還稱,人們以前說,無論誰當總統,中國兩年就將超越美國成為世界最大經濟體。「但是我們現在遙遙領先於中國,中國甚至都沒能接近我們。如果你讓聰明的人坐在這個(總統)位置上,他們永遠都無法趕上我們。他們永遠都無法趕上我們。」

事實上,特朗普打貿易戰的目的之一就是為了延緩中國追趕美國的步伐。那麼貿易戰是阻止中國崛起的最佳方式嗎?有當地傳媒認為,最好應對的方式始終是自身進行創新。

由憂慮引起的自我反省

財富雜誌《福布斯》(Forbes)網站17日刊登美國加州大學柏克萊分校哈斯商學院(UC Berkeley, Haas School of Business)學者切斯伯勒(Henry Chesbrough)題為《如何應對中國崛起》(How to Respond to the Rise of China)的文章,指美國曾經目睹其他國家急劇崛起,例如日本的崛起。20世紀80年代,許多美國人都非常擔心日本會奪取技術領先地位。這促使美國及其企業進行了一些自我反省,並且展開了大量艱苦工作,以解決一些削弱美國創新能力的嚴重問題。事實證明,這項工作富有成效。雖然日本仍是世界上最大、最富裕的經濟體之一,但其技術能力在美國不再能引發同樣程度的擔憂。

軟硬兼施刺激創新

切斯伯勒認為,從這些早期事件中可以得到一個重要教訓,它告訴了人們,美國最好如何應對中國崛起。這個教訓是:當美國利用一個強勁對手的崛起對本國創新基礎設施進行再投資時,幹得最為漂亮。美國的創新基礎設施包括社會中產生、傳播和吸收新的創新知識的軟硬資產。這需要對硬資產進行投資,比如5G或最現代化的機場、道路和火車站,還需要對軟資產進行投資,比如培訓、技能、大學和其他形式的人力資本開發。基礎設施始於公共投資,反過來又吸引大量私人投資,最終將提高整個社會的創新能力。

他提到,為了有效應對新競爭,美國有了消除自身一些弱點和局限性的新機會。美國的科學基礎和創新基礎設施需要再次更新,原因是美國大公司削減了基礎研究經費,而且實際上已經將基礎研究外判給美國的大學。這削弱了它們研發新的突破性技術和吸收他人的突破性技術的能力。

文章指出,美國在與中國打交道時遠不能止步於貿易政策範疇。如今有關應對中國的公開討論大多侷限於美國對中國商品加徵關税和促進美國對華出口。因此切斯伯勒相信,美國還需要更多的措施,最好能借機更新自己的創新基礎設施,激發自己的最佳狀態,增強自身競爭力。​​​​