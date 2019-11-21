國際特赦組織：Facebook與Google業務模式侵犯人權

國際特赦組織（Amnesty International）11月21日發表報告，批評Google及Facebook等以監視為基礎的商業模式侵犯人權，應作出根本性改變。Google和Facebook否認指控。

國際特赦組織發表長達60頁的報告，稱這些「監控巨企」（surveillance giants）以史無前例的規模蒐集和分析個人資料，指責這種業務模式與保障私穩權的每個元素都不相容，例如言論和思想自由、平等及不受歧視的權利等。

Google的搜尋引擎幾乎是每名網絡用戶都會使用的功能。（AP）

報告指出，問題在於這些科網企業過於龐大，導致人們無法在「不同意」其商業模式的情況下使用網絡。這變相強迫用戶分享個人資料，以換取使用已經壟斷全球公共區域的Google和Facebook服務；加上公司利用演算系統創造和推論用戶的詳細特徵，干涉他們私下和塑造他們的網上體驗。

組織秘書長奈杜（Kumi Naidoo）形容，「Google和Facebook暗中控制我們的數碼生活，破壞了隱私的本質，是當今人權面臨的決定性挑戰之一」。組織呼籲各國政府必須緊急採取行動，徹底改革以監視為基礎的商業模式，包括通過實施數據保護法和對科網巨企進行有效監管，保障保障民眾不受廣告和第三方追蹤的權利。

Facebook是全球最多人使用的社交平台之一。（AP）

Facebook隨後發表長5頁的書面回應，否認公司業務行為違反人權原則，也不同意業務模式以監控為基礎，強調用戶是自願登記使用服務。Google發言人回應指不同意報告內容，但強調公司已採取措施確保用戶能更好地控行自己的信息。