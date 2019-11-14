Google收集5000萬病人醫療隱私數據　美政府展開調查

谷歌（Google）被爆光採集上千萬患者醫療隱私數據，而醫生和患者卻毫不知情。美國政府相關部門已對此展開調查。

與美國第二大醫療體系阿森松集團（Ascension）的合作被爆光採集了全美2,600家醫院、5,000萬患者醫療隱私數據，用於實時讀取、存儲和算法生成，而醫生和患者卻毫不知情。

據悉，收集的患者信息包括化驗結果、診斷資料和住院記錄以及患者姓名和生日等，至少150名谷歌員工可以接觸和存取這些極為私密的醫療數據。谷歌的目的是為了能夠設計出追蹤病人病史，利用人工智能和機器學習為醫生提供參考、更好服務病人的健康軟件。

曝光不到48小時，美國聯邦部門就開啟了對谷歌醫療數據項目的調查。美國衛生與公眾服務部（HHS）民權辦公室表示，正在對谷歌的「夜鶯項目」（Project Nightingale）展開調查。

被報道曝光後，阿森松集團和谷歌迅速發佈了新聞稿，正式宣布了雙方的這一合作。在解釋希望通過合作提升效率的同時，雙方着重強調了行為的合法性，稱這項合作旨在幫助醫療機構更好的幫助患者，並沒有違反美國1996年頒佈的《健康保險便利和責任法》（HIPAA）在內的各項醫療法規。