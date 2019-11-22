中方：兩艘美艦進入中國領海　軍方全程跟蹤監視警告驅離

中國軍方11月22日證實，11月20日、21日，美海軍兩艘軍艦分別闖入中國南沙島礁鄰近海域、西沙群島領海，中國軍方組織海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

據中國南部戰區官方微信公眾號「南部強軍號」11月22日發布的消息，中國軍方證實，11月20日、21日，美海軍兩艘軍艦分別擅自進入中國南沙島礁鄰近海域、西沙群島領海。

中國南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，11月20日、21日，美海軍「吉福茲」（Gabrielle Giffords）號瀕海戰鬥艦、「邁耶」（Wayne E. Meyer）號導彈驅逐艦，分別擅自進入中國南沙島礁鄰近海域、西沙群島領海。

李華敏表示，中國人民解放軍組織海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

李華敏指出，近來，美方打着「航行自由」的旗號，頻繁派艦機到南海地區，中方敦促其停止此類「挑釁冒險」行徑，以免發生不測事件。

李華敏強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國軍隊有決心、有能力捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。

此前，據路透社11月21日報道，美國軍方21日宣布，過去幾天，美國海軍軍艦兩次駛近中國在南海宣稱擁有主權的島嶼。

美國海軍第七艦隊女發言人莫姆森（Reann Mommsen）告訴路透社，11月20日，瀕海戰鬥艦「吉福茲」號在中國美濟礁12海里範圍內航行。

莫姆森還說，11月21日，驅逐艦「邁耶」號挑戰了中國西沙群島對「無害通過」的限制。

莫姆森指出，美軍這些行動以法治為基礎，表明美方「致力於維護所有國家享有的海洋和領空的權利、自由和合法使用。」