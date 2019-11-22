【澳洲山火】眼見樹熊快被燒死　女子脫上衣衝入火場奮勇救出

澳洲新南威爾斯山火重創當地生態，當地一名女子11月19日被拍到，在一場大火中奮勇拯救了一隻受困的樹熊；這也突顯這個澳洲原生物種面對山火威脅時有多麼脆弱。

影片可見，當時這隻樹熊正穿越隆弗拉特（Long Flat）村的道路，路兩旁的樹林與草地都已陷入大火並且冒出濃煙，但樹熊卻仍闖進火場，最後攀在一棵樹上。

名叫托妮（Toni）的當地女子見狀趕緊脫下上衣，冒險衝去將樹熊從樹上抱下來，並在牠身上澆水降溫。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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樹熊的背似乎受到燒傷，部分背毛燒到捲起，水一澆上去牠就發出陣陣嚎哭。托妮後來將受傷的樹熊送去鄰近的動物醫院治療。

新南威爾斯省一座樹熊大型棲息地是這次山火的重災區，相關單位擔心有超過350頭樹熊死於這場大火。

11月以來，澳洲全國山火已奪走至少4人性命，燒毀面積約100萬公頃的農地及叢林，摧毀超過300間房屋。山火災情主要發生在新南威爾斯省東岸及昆士蘭省，但南澳省周二警告，接近破紀錄的高溫讓該省也存在山火風險。

【圖輯】恐令數百隻樹熊葬身火海 持續多天的澳洲新南威爾斯山林大火（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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