華為或被德國封殺　競爭對手態度謹慎

中國電信設備製造商華為有可能面臨被德國排除出5G網絡建設的困境，但少了這個最大的競爭對手，愛立信（Ericsson）和諾基亞（NOKIA）等公司態度卻意外謹慎。

綜合媒體11月20日報道，德國電信公司（Deutsche Telekom）決定不使用華為的技術，同時將在兩年內撤換掉所有華為的設備。但德國電信公司同時強調，採購政策的變化，絕不是為了繞開美國禁令。

可以看出，德國政府有意抵抗美國的施壓，不願意斷然將華為排除在德國擴建5G網絡的項目之外。德國《商報》曾於10月14日報道，在德國電信監管機構聯邦網絡管理局最新版電信網絡安全草案中，總理默克爾（Angela Merkel）允許華為參與到該國的5G網絡建設中，最初計劃阻止華為進入德國市場的條款並未出現在草案中。

默克爾強調「我們不會為個別供應商制定規範」，亦就是說，華為必須與所有供應商一樣，遵守相同的安全標準。

不過，德國政壇對於讓華為參與5G建設的批評聲依舊不斷。德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）在聯邦議院監控委員會的聽證會上表示，基礎設施不適合被交給一個無法完全信任的企業。綠黨聯邦議會黨團副主席馮諾茨（Konstantin von Notz）及議員布蘭特納（Franziska Brantner）則指出，在攸關安全的數碼基礎建設中繼續依賴來自極權國家的企業，是輕率的行為。

不過，對於華為可能被德國封殺一事，其主要競爭對手都沒有直接評論。愛立信副總裁兼5G商業化負責人諾倫（Thomas Noren）表示，每一個國家都必須確立自己的優先事項。「我們對於德國政府的選擇沒有意見」。他認為，重要的是市場參與者都能得到公平競爭條件。

諾基亞也不願對政治問題或其競爭對手進行表態，只強調自身的業務能力。該公司一名發言人表示，「基本上諾基亞可以依照德國需要的規模擴建5G網絡，如同我們在韓國和美國所完成的建設」。