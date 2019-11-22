普京談俄羅斯秘密軍區爆炸：正在研製無與倫比武器

俄羅斯總統普京11月21日慰問在俄羅斯一秘密軍事區爆炸中喪生的科學家遺孀，證實俄羅斯正在研究「無與倫比的武器」，並將繼續改進。

據今日俄羅斯網站11月22日報道，遇難科學家的遺孀11月21日被邀請到克林姆林宮，普京（Vladimir Putin）向她們轉交了其丈夫獲得的勇氣勳章，並表示慰問。

11月20日，普京在莫斯科出席「俄羅斯在召喚」年度國際投資論壇時說，美國的戰略目的是遏制俄羅斯和中國，這是大錯特錯。 （新華社）

普京在悼詞中稱：「他們正在從事一項非常困難、重要和關鍵的任務。我們正在談論的是世界上任何地方都無法比擬的最先進、最前沿的技術思路和解決方案；這是有能力在未來幾十年內確保俄羅斯主權和安全的武器。」

普京提到俄羅斯擁有的這種技術是「地球和平最重要，也是最可靠的保證」，承諾無論如何，都會繼續改進這種武器。

8月8日，在俄羅斯阿爾漢格爾斯克州進行的一項秘密導彈發動機測試發生事故，一場巨大的爆炸衝擊了阿爾漢格爾斯克州秘密軍事靶場的一個近海平台。這一事故發生在對實驗性「液體推進劑（導彈）發動機」的「同位素動力源」進行測試期間。

事故造成7人死亡，包括5名俄羅斯國家核電公司（Rosatom）的員工，另外2人來自國防部。爆炸發生區域曾造成短暫的核輻射值飆升，但讀數之後恢復正常。

俄羅斯軍方8月10日承認爆炸事故具有核性質，並宣布關閉了白海德維納灣的部分航運，為期一個月。有分析人士猜測，這可能是為了保密收回導彈碎片的行動。

此外，由於俄羅斯國家原子能公司提到「核同位素動力源」導致一些俄羅斯媒體得出結論，即這是「海燕」（Burevestnik，或Petrel），一種核動力巡航導彈，也被稱為「世界末日型武器」，由普京2018年3月首次公布。

一些專家還將爆炸與「海燕」9M730核動力巡航導彈聯繫起來（北約代號SSC-X-9，Skyfall）。

前美國助理國防部長科爾布（Lawrence Kolb）稱，所謂的Skyfall武器被大多數美國專家視作「幻想」，「因為涉及核燃料的核武器，它是一件非常危險的事情」。

2019年8月5日，俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區某部隊駐地的軍火庫發生爆炸，當局緊急疏散周邊20公里內的居民。（Reuters）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）沒有證實這起事故與「海燕」項目有關，但強調俄羅斯在核動力導彈領域的研究和發展「大大超過了其他國家達到的水平，且相當獨特」。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月12日曾就爆炸事件表示不滿，稱美國「從失敗的導彈爆炸中學到很多東西」，並稱華盛頓擁有「類似但更先進的技術」。