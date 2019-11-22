【中美貿易戰】耶倫：有充分理由憂慮美國經濟正步向衰退

美國聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）11月21日出席「世界商業論壇」（World Business Forum）活動時警告稱，美國總統特朗普（Donald Trump）的對華貿易戰可能會終結美國的經濟增長，認為眼下狀況「令人不安」。

美國媒體CNBC報道，耶倫指出美國經濟衰退的風險正在增長，「有充分理由擔心（衰退將到來）。」耶倫打賭明年美國經濟不會衰退，「但我不得不說，衰退發生的機率高於正常水平。坦率地說，已經到了一個讓我不安的水平。」

耶倫表示，儘管美國經濟目前在其他方面表現良好，但數十年以來所積累的嚴重的財富分配不均，對經濟構成了重大的威脅。耶倫還警告稱，極低的借款成本使得美國企業大量舉債，一旦再次發生經濟衰退，累積的債務將企業們陷入困境。

美國有線電視新聞網（CNN）補充稱，耶倫擔心美中貿易戰將終結美國長期的經濟增長，指責特朗普發動的美中貿易戰導致了「高昂的價格和普遍的不確定性」，對企業和消費者都造成了不利的影響。耶倫說，美國對華徵税，於事無補。

耶倫還指出，隨着今年的三次降息，「留給美聯儲做出應對的政策空間不多了。」