美聯邦通訊委員會禁以政府資助　採購華為與中興設備

美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）11月22日一致通過封殺華為與中興的措施，禁止對國家安全會構成風險的公司，動用普遍服務基金（Universal Service Fund，USF）用作購買兩間公司的設備。

圖為於11月22日在中國北京舉行的世界5G展覽中展示的中興通訊標誌。（Reuters）

此外委員會還建立一未來將其他公司指定為威脅的程序，迄今只有華為和中興在這名單中。

美國聯邦通訊委員會主席帕伊（Ajit Pai）在投票開始前指出，「兩間公司都與中國政府及軍方機構有密切關係。他亦指兩家公司均受中國法律約束，他們大體上有義務對中國情報部門的任何要求予以合作，並就這些要求保密。 兩家公司都從事諸如盜竊知識產權，賄賂和腐敗之類的行為。」

帕伊引用最近有證據顯示華為的設備有潛在的「後門」，他補充說「這些擔憂絕不是假想出來」。他在22日發佈的聲明指出，「就華為與中興對美國安全及以我們5G的未來構成的風險，FCC不會袖手旁觀，以及希望有最好的結果。」

委員會5名委員22日投票，一致通過贊成有關措施，禁止會對美國國安構成風險的公司，購買中興與華為的設備及服務。普遍服務基金是用作推動通訊普及化，每年金額為85億美元。

FCC的命令亦要求有接受USF資助的電訊公司，移除及更換其現有的華為與中興設備及服務。FCC建議設立一個報銷計劃，協助該等公司「抵銷轉用更可信供應商」的費用。

華為22日表示，FCC將其歸類為一國家安全風險的決定是「基於選擇性的資訊，影射和錯誤的假設」，這項命令將「對全美農村以及身在欠缺相關服務的地區的美國人的連結產生嚴重負面影響。」中興未即時就此事回應。