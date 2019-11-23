美國批中巴經濟走廊遭駁斥　俄專家：美對華施壓無前景

美國國務院負責南亞事務的代理助理國務卿威爾斯（Alice Wells）於11月21日警告稱，中巴經濟走廊（CPEC）將給巴基斯坦帶來巨大損失和債務，收益也比中國少。這段發言立即遭到中巴兩國反駁。有俄羅斯專家認為，美國的施壓手段毫無前景。

威爾斯在威爾遜國際學者中心（Woodrow Wilson International Center for Scholars）一場會議上指出，巴基斯坦無法從中巴經濟走廊中受益。

威爾斯稱，「很明顯，中巴經濟走廊與援助無關。該項目由非優惠貸款推動，中國企業使用自己的勞動力和材料」，因此，「即使是在巴基斯坦失業率不斷上升的情況下，中巴經濟走廊仍主要依賴中國工人和供應」。

同時，威爾斯強調，美國公司將帶來除資本外更多的東西，包括美國的價值觀、技術鏈條和經驗，可增加當地經濟的潛力。

中巴強烈反駁美方言論

針對威爾斯的說法，中國駐巴基斯坦大使姚敬反駁稱「美方對中巴經濟走廊毫無根據的惡意揣測十分可笑，而且極其不負責任，充分暴露了其對中巴關係的無知」。姚敬還表示，中國和巴基斯坦決心確保這個基礎設施項目不存在腐敗。中巴經濟走廊對來自世界任何地方的投資都是開放的，中國非常歡迎美國的投資。

巴基斯坦方面也對美國的這番言論感到失望。巴基斯坦國民議會議長凱瑟（Asad Qaiser）11月21日在出席活動時表示，中巴經濟走廊是巴基斯坦發展的重要機遇，是中巴全天候戰略合作伙伴關係發展的重要平台。支持中巴經濟走廊建設是巴基斯坦跨黨派、跨地區、跨階層共識。

巴基斯坦參議院外交委員會主席侯賽因（Mushahid Hussain）表示，「中巴經濟走廊對巴基斯坦的未來至關重要，是我們與中國戰略關係的一個支點，巴基斯坦已經從中受益。我們認為她（威爾斯）由於沒有根據的媒體報道而混淆了事實」。

專家：美國對華施壓毫無前景

美國近來一直指責稱中國為地區基礎設施項目提供的貸款讓一些發展中國家背上了無法償還的債務。對此，有專家認為，美國近來對華施壓的若干企圖「毫無前景」。

俄羅斯衛星通訊社11月22日報道，俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所專家薩里茨基指出， 美國對華施壓有若干渠道，除了美國總統發動貿易戰，還有其他獨立於總統之外的機構和非政府組織加入其中。這樣的做法無疑令全世界看到，美國在和中國的關係中不僅沒有可持續的戰略，甚至沒有理性政策。顯然，美國作為大國，無法完成自己的地緣政治任務。

薩里茨基同時預測稱，中美關係在最近幾周或幾個月，可能會出現一些進步。部分原因在於，美國對中國的負面作用潛力和反華攻勢資源已經耗盡。顯然，美國目前的政策沒有前景。中國展現智慧和克制，正迫使美國修改自己的政策路線。

中國復旦大學巴基斯坦研究中心主任杜幼康也指出，巴基斯坦比美國人更清楚，經濟走廊是有益還是無益的。中巴經濟走廊促使巴基斯坦經濟發展提速是有目共睹的，社會經濟狀況明顯改善。在巴基斯坦有大量中國公司與當地企業合作，共同推動巴基斯坦經濟的發展，而巴基斯坦當地又有多少美國公司呢？可以說幾乎沒有，巴基斯坦想要與美國公司合作都不知該去哪裏找，就更談不上說美國有幫助巴基斯坦社會的發展。