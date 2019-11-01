印度中央政府接管克什米爾地區　安排歐洲議員參觀改善形象

印度中央政府10月31日正式接管克什米爾（Kashmir）地區，並將當地劃分成兩個行政區，總理莫迪（Narendra Modi）承諾改善當地居民生活。不過由於部分領土與中國有爭議，因此惹來北京方面的不滿。

印度總理莫迪認為，克什米爾地區歸中央管轄可以改善居民生活條件，以及利用當地的群山景觀吸引外來投資和促進旅遊業。（Reuters）

根據印度政府《查謨一克什米爾重組法》，查謨（Jammu）克什米爾合併為「查謨和克什米爾中央直轄區」，而與中國邊境接壤的拉達克（Ladakh）則成為「拉達克中央直轄區」，成為新德里中央政府的直轄區。不過直轄區所享有的自治權會比州份地區較少。

總理莫迪表示，新制度會為兩地帶來更多合作，政府會興建公路、鐵路、學校和醫院等，為查謨和克什米爾民眾的發展推向新高峰。

另外，莫迪政府10月29日安排歐洲議員23人訪問團到查謨和克什米爾參觀，當局指不少支持巴基斯坦的組織仍活躍於歐洲，並宣揚反印度情緒，而且部分有巴基斯坦血統的議員參與其中，因此新德里方面希望透過這次參觀安排，可以打擊巴基斯坦在西方國家的宣傳策略。

對於印度重組克什米爾地區，中國外交部31日批評印度的舉動是非法和無效，並指問題是爭議，應當根據《聯合國憲章》、相關安理會決議以及雙邊協定，以和平方式妥善解決。