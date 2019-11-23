NASA觀測「史上最強」伽瑪射線暴 「秒殺」太陽100億年能量

美國太空總署（NASA）日前透過哈勃望遠鏡，觀測到人類觀察宇宙史以來「能量最強的伽馬射線」，數秒內噴發的能量，遠遠超過太陽100億年中所發出的量。

美國太空總署21日發表文章指出，1月15日上午，全球多個太空望遠鏡都觀察到這道伽馬射線暴（Gamma-Ray Burst，GRB），這場名為「GRB 190114C」的大爆發，射出的光線異常明亮而且相當持久，時間長達40分鐘。

根據哈勃望遠鏡的觀測內容，可以得知這場名為「GRB 190114C」大爆發，發生在距離地球50億光年的一個明亮星系中央，這道光束的能量是人類觀測史上首見，能量高達1兆電子伏特（eV），直接超過太陽在100億年壽命間所發出的總量。

是次研究其中一名首席撰稿人、荷蘭拉德堡德大學天文物理學院教授萊文（Andrew Levan）表示，這次觀測到史上最強能量的伽馬射線「真的很不尋常」，推測可能是因為這道伽馬射線爆是發生在相當密集的星系中心，才會直接產生如此巨大的能量。

【相關圖輯】NASA為21個新伽瑪射線星座命名，名字全部相當有趣（點圖放大瀏覽）↓↓↓​

+ 10 + 9 + 8

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】