莫拉萊斯被指推動示威者架設路障　玻利維亞欲控以恐怖主義罪

玻利維亞署理內政部長穆里略（Arturo Murillo）11月22日公布，尋求對該國前總統莫拉萊斯（Evo Morales）控以恐怖主義與煽動叛亂罪。倘若他被定罪，最多可被判入獄30年。 莫拉萊斯被指煽動國內社會動蕩，導致食物無法送進一些城市。

已宣布辭職的玻利維亞總統莫萊拉斯（右）乘專機抵達墨西哥城，墨西哥外長埃布拉德（左）親自迎接。（Reuters）

穆里略指控，現時身在墨西哥、受該國政治庇護的莫拉萊斯推動其支持者在玻利維亞架設路障，阻礙糧食運送入進入城市。穆里略指出在安全部隊於科恰班巴省（Cochabamba）外拆毀路障時，從一名示威者手上沒收一部手提電話。手機內有錄影檔案，內容是一個電話通話，莫拉萊斯在協調設置路障的事。

莫拉萊斯在個人Twitter帳戶上反駁有關指控的可信性，指有關檔案經過操縱。

在玻利維亞執政14年的莫拉萊斯10月20日勝出總統選舉，但反對派指選舉涉舞弊，觸發示威者上街並導致多人傷亡。他辭職並離開玻利維亞之後，其支持者發起示威和堵路。

玻利維亞總檢察長Juan Lanchipa已確認，對莫拉萊斯以及錄影檔案進行調查。他說影片會在阿根廷進行校驗，而玻利維亞亦會要求電訊公司確認影片中的電話從哪打來。