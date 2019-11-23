美國女子遇家暴致電911「訂Pizza」　機智接線生聽懂玄機成功救人

美國俄亥俄州一名女子與母親遇上家暴事件，她致電911求助，但又要避免讓同在屋內的施暴者發覺，情急智生下，她扮作打電話訂外賣薄餅求救，在電話的另一端，機智的接線生也成功聽出箇中「玄機」，最終成功救出事主並拘捕施暴者。

英國廣播公司（BBC）報道，一名居於俄勒岡城（Oregon city）的女子向當地傳媒表示，事發時她的母親正被人施襲。她打911求助，但由於不希望有人發覺，決定扮作叫外賣。該名機智的接線生坦艾克（Tim Teneyck）起初還以為對方打錯電話，但該名女子堅持自己打對電話，令他意識到對方有危險。

以下為求助電話對話內容：

坦艾克：俄勒岡911

女子：我想叫薄餅外賣到（某住址）。

坦艾克：你致電911叫薄餅外賣？

女子：嗯，對，住址是（某地）。

坦艾克：這不是正確的薄餅外賣號碼……

女子：不、不、不。你不明白。

坦艾克：我明白你的意思了。

對話中，女子用十分有創意的方法回答坦艾克的「是非題」，讓後者知道自己有多麼危險、家中還有母親，以及需要什麼援助。

坦艾克：那個人還在嗎？

女子：對，我需要一個大薄餅。

坦艾克：好的。醫療怎樣，你需要醫療嗎？

女子：不用。要意式辣肉腸。

隨後坦艾克向女子確認會派出警察到提及的地址。最終警方上門將施暴者拘捕。

坦艾克表示，並不是每個接線生都會接「外賣薄餅」求救的電話。圖為美國911警報系統的接線人員。（VCG）

全國廣播公司（NBC）引述警方報告指，事發時間11月13日約晚上9時，報案的是一名38歲女子，她正與59歲的母親在家中。期間其母親的56歲男朋友洛佩斯（Simon Ray Lopez）回到家中，酒醉而且稱要打她母親，然後便毆打和推撞後者。洛佩斯否認指控，稱自己當時只是想回到床上。他被當局以家暴為由拘捕，被扣押在懲教中心。

坦艾克憶述，自己當時回想起社交網絡上出現過類似情況，但指這並不是每人都接受過的訓練，「我與其他接線生談過，他們都說不會接這樣的電話」。