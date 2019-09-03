【絕命求救】洪水圍困驚慌打911　接線生講風涼話還要她「閉嘴」

美國阿肯色州（Arkansas）47歲女子史蒂文斯（Debra Stevens）上月24日出門送報時不幸被洪水圍困，隨即撥打911求救，當時她非常驚慌，不斷強調恐怕會死，然而電話另一邊的接線生雷諾（Donna Reneau）卻反應冷淡，僅稱「這次是教訓，下次不要把車開到水裡去了」，史蒂文斯失控大哭還被要求「閉嘴」。由於史蒂文斯一直無法明確說出所在位置，消防隊趕抵時她已經在車內溺斃。

史蒂文斯是《西南時報紀錄》（Southwest Times Record）的送報員，當日清晨4點38分，洪水淹進她所乘坐的多用途車廂，不懂游泳的她急忙打911求救。

在長約22分鐘的對話期間，史蒂文斯顯得非常慌張，無法清楚說明身處位置，並重覆地說洪水漲得很快，擔心自己會死，不斷追問何時有救兵，「我遇到緊急狀況，一個非常嚴重的緊急狀況。我出不去，我快死了，女士，你能幫幫我嗎？」

事發當日洪水突然來襲。（CBS news影片截圖）

「吐吧！反正妳在水裏」

不過，接聽電話的雷諾置若罔聞，沒有好好安慰她，僅謂：「妳不會死，我不知道為何妳那麼慌張，這麼激動於事無補，只會浪費妳的氧氣，請盡快冷靜下來！」

史蒂文斯稱，水已灌進車內，她的新手機快要毀了；雷諾說：「妳真的在乎你的新手機？妳在那裡哭著求救，誰管妳的手機？」

史蒂文斯強調不知道為何車子會駛進洪水中，她沒看到路上有淹水，水突然漲上來，已來到她的胸部，同時不斷道歉，「我很害怕，對不起」。雷諾冷冷地回應：「我不知道妳為何沒看見，妳必須開過去，水不會消失。」又形容這次是教訓，「下次不要把車開到水裡去。」當史蒂文斯稱緊張到快要嘔吐時，雷諾卻謂：「吐吧！反正妳在水裏，沒關係。」

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待消防趕到時已告溺斃

通話約15分鐘後，雷諾開始接聽其他緊急電話，及後再告知史蒂文斯，消防員仍未能確定其位置，史蒂文斯因此失控大哭，雷諾竟謂：「黛比小姐，妳必須閉嘴，你能按喇叭嗎？」，史蒂文斯答道：「喇叭沒聲了」，這時水已高過車門，她大叫：「老天，我的車開始動了。」

史蒂文斯不斷祈禱，大叫無法呼吸，快將要死掉，雷諾仍很「冷靜」地回應：「妳的呼吸沒有問題，因為妳一直正在向我大叫。冷靜一點，我知道妳害怕。」

史蒂文斯沒有作出回應，雷諾追問：「黛比小姐？老天！似乎她被水淹了。」通話在清晨5時左右結束。消防員最終花了逾1個小時才找到史蒂文斯，可惜她已返魂乏術。

警方指出，雷諾上月9日已遞信辭職，而接聽史蒂文斯電話當天其實是她最後一天上班；局長貝克（Danny Baker）稱「不認為該名接線生（雷諾）了解到情況嚴竣」，但強調她沒犯刑事罪或違反部門守則。