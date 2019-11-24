特朗普對是否簽署香港法案含糊其辭：我也與習近平站在一起

美國總統特朗普（Donald Trump）11月21日在被問到在試圖與中國達成貿易協議的情況下，是否會簽署或否決美國國會兩院通過的《香港人權與民主法案》時，表現出模稜兩可的態度。

據路透社11月22日報道，在接受霍士電視台的「霍士和朋友們」（Fox & Friends）節目採訪時，被問到是否將簽署這部法案，特朗普說：「我們必須跟香港站在一起，但我也跟習（近平）主席站在一起。他是我的好朋友。他是個很棒的人。」

特朗普還說：「但是我與香港站在一起。我與自由站在一起。我與所有我們想要做的事情站在一起，但是我們也正處在努力達成史上最大的貿易協議的過程之中。」

特朗普說，「毫無疑問」，這部法案是使貿易談判「變得複雜的因素」。

當記者後來問特朗普是否會簽署香港的法案時，特朗普再次含糊其辭。特朗普說：「正在遞交（法案）。我們要好好看看它。」

在參議院和眾議院，總統的否決可以被三分之二的票數推翻。如果特朗普選擇不採取任何行動，該法案將在12月3日自動成為法律。

一位知情人士11月20日對路透社表示，特朗普可能會批准香港的法案，而其主要參議院支持者、共和黨人魯比奧（Marco Rubio）21日表示，預計特朗普會批准。

《達拉斯晨報》（Dallas Morning News）援引德克薩斯州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）的話說，國會將推翻任何否決。

美國參眾兩院近日先後通過香港人權法案，遭到港府與北京等各界強烈譴責。