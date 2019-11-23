王毅斥美國粗暴干涉中國內政　企圖破壞香港繁榮穩定

中國外交部長王毅11月23日批評美國破壞多邊主義和多邊貿易體制，已經成為全球最大的不穩定因素。他又稱，美國一些政客在全世界到處抹黑中國，美方亦以國內法粗暴干涉中國內政，企圖破壞中國「一國兩制」和香港繁榮穩定。

王毅11月23日與荷蘭外相布洛克（Stef Blok）會面（中國外交部）

王毅目前身在日本名古屋，出席二十國集團（G20）外長會議，他與荷蘭外相布洛克（Stef Blok）會面期間發表有關講話。

王毅：美方打壓合法經營的中國企業

外交部引述王毅表示，美國大搞單邊主義、保護主義，破壞多邊主義和多邊貿易體制，已經成為全球最大的不穩定因素。他稱，美方出於政治目的，動用國家機器打壓合法經營的中國企業並扣上種種「莫須有」罪名，是徹頭徹尾的霸淩行徑。

王毅又指，美國一些政客在全世界到處抹黑中國，卻拿不出任何事實依據，不僅喪失了大國風度，也損害了自身信譽。美國以國內法粗暴干涉中國內政，企圖破壞中國「一國兩制」和香港繁榮穩定，違反《聯合國憲章》和國際關係基本準則。美國作為當今世界唯一超級大國，理應承擔國際責任，遵守國際規則，履行國際義務。

王毅：中國壯大是歷史必然趨勢

王毅強調，中國的發展壯大是歷史必然趨勢，任何勢力都無法阻擋。美國搞零和博弈沒有出路，中美合作共贏才是人間正道。

王毅11月22日在北京與美國前國務卿基辛格會面時，也曾發言提到美國，他稱中美關係面臨新選擇，注意到有美國政治勢力試圖改變中美關係大方向，把中美推向對立，甚至對抗，這不符合美國及中國的利益，亦不符合世界人民願望，有違歷史發展進步的潮流。