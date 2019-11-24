法國1年逾百女被殺　巴黎數萬人上街反對家庭暴力

法國首都11月23日有數萬人示威，巴黎多處出現「紫色旗海」，上街民眾舉起旗幟及標語反對針對婦女的家庭暴力，呼籲政府動用更多資源以打擊殺害女性的罪行。 法國媒體調查結果指出，該國境內2019年來至少116名女子被前任或現任伴侶殺害。社運組織則指被殺人數達130人，即是每2至3天，就有1人在這種情況下被殺。

法國反對殺害婦女示威：圖為11月23日，示威者在法國巴黎市中心高舉紫色標語牌。（Reuters）

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遊行主辦單位NousToutes稱，當天有10萬人在巴黎遊行，全國的示威人數達15萬。組織讚揚這是「法國史上反對性別暴力的最大（規模）遊行」。

一些示威者在巴黎市中心高舉以紫色為底色的標語牌和因性別暴力而遇難的親友照片。部分標語牌寫有「打破沈默，而不是女子」（Break the silence, not women）、「施暴者、跟蹤騷擾者，你們完了，婦女正走上街頭」等字眼。紫色是用於女權運動的代表顏色。

法國25日將公布應對問題的新措施，示威則是政府進行宣布前2天舉行。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）回應，稱婦女被殺問題是「法國之恥」（France’s shame）。他在示威後於Twitter表示，他對所有受暴力對待的婦女給予支持，並會繼續動員政府就此展開工作。

除法國外，意大利首都羅馬也有數萬人走上街頭遊行，當中大部分為女性。主辦單位「缺一不可！」（Non Una de Meno!）表示，該國2019年有94名婦女被伴侶殺害。