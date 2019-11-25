中美之間如何選邊站　調查顯示半數德企高層選美國

中美兩國如發生對立的局面，將如何選邊站？德國最新調查顯示，如果這一天真的到來，大約一半的德國企業高管選擇美國，選擇中國的大約佔三分之一。此外，認為中國終將取代美國成為世界霸主的受訪者比例也達到了三分之二。

據德國之聲11月24日報道，在德國《法蘭克福匯報》與《資本》月刊聯合委託阿倫斯巴赫研究所（IfD Allensbach）進行的一項問卷調查中，將近八成的受訪德國企業高管表示，歐洲企業遲早不得不在中美之間選邊站。此次問卷調查總共訪問了約500名高層。

調查結果顯示，如果「選邊站」的日子真的到來，大約一半的德國企業高管選擇維護與美國的業務，選擇中國業務的大約有三分之一，還有一些高層表示「難以取捨」。

就當前中美貿易爭端的發展趨勢，幾乎沒有受訪者認為，歐盟還能夠對華盛頓或者北京有效施加影響力。

而在中美競爭的長期展望上，超過三分之二的德國政界、商界精英認為，中國今後將會取代美國，成為全球第一霸主。

今年早些時候，歐盟駐華商會主席伍德克（Jörg Wuttke）曾經指出，美中較量的本質是華盛頓阻止中國取得科技領先地位。「不論如何，我們歐洲依然是美國的最緊密盟友。總有一天，美國會要求我們明確站隊。」

目前，歐洲方面已經受到了一些「選邊站」的壓力。據路透社5月8日報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月8日訪問英國時表示，英國需要改變對中國及其電信企業華為公司的態度，「視中國如同蘇聯」一樣對西方國家構成威脅。

5月底，美國國務卿蓬佩奧在訪問德國等歐洲國家時，就禁用華為設備的問題再次施壓。5月31日，蓬佩奧與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）會面後明確表示，允許中國華為建設電信基礎設施的國家可能被切斷關鍵情報數據的來源。