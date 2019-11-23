【中美貿易談判】回應習近平　特朗普稱中美協議不可能平等

美媒11月22日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）就美中第一階段貿易協議問題表態稱「可能非常接近（potentially very close）」，但他表明因中國對美國有貿易順差，雙方貿易協議不可能平等。

特朗普在接受Fox and Friends採訪時就眾議院第二周的彈劾調查聽證會進行總結時說：「重點在於，我們很有機會達成一個協議。」此前有報道指，兩國或要等到2020年才能達成協議。

特朗普此番講話被認為是對習近平11月22日會見美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）時就貿易協商表態的回應。

彭博社11月21日報道，習近平11月22日在中國北京會見了出席2019年「彭博新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）的美國知名人士，並同美基辛格舉行會晤，首次就中美第一階段貿易協議談判表達了看法。

習近平強調，「中國希望在互相尊重和平等的基礎上與美國推進第一階段貿易協議」。

對此，特朗普回應：「我不喜歡他（習近平）所說的平等（equality）一詞」。他補充說，「這不能並且像是一個平等的協議（this can’t be like an even deal）。」他以「地板」及「天花板」形容中國對美貿易順差：「我們從地板出發，而您（指中國）已在天花板。」（We're starting off from the floor and you're already at the ceiling.）

10月舉行的第十三輪中美高級別貿易談判達成第一階段貿易協議，特朗普和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）曾在白宮當着中國國務院副總理劉鶴的面說，第一階段貿易協議文本敲定大概花費5周左右的時間。但至今為止，雙方還不能就協議的細節問題達成共識，雙方11月和12月敲定文本的可能性很小。更有聲音認為，第一階段貿易協議有可能拖到2020年1月簽署。

韓國紐西斯通訊社11月23日報道指出，從習近平的表態能夠看出，中國在貿易談判中的立場始終未變，「必要的時候不得不打反擊戰，但是我們始終還是在積極爭取不打」。

反觀美國政府一直不停改變談判目標，從全面且完美的貿易協議到讓中國購買更多農產品的協議，再到臨時協議，連《紐約時報》都忍不住指責特朗普的行為是向觀眾「上演一場沒有結局的電視秀」，市場已經厭倦這場沒有盡頭的貿易戰。