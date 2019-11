【中美貿易談判】回應習近平　特朗普稱中美協議不可能平等

美媒11月22日報道,美國總統特朗普(Donald Trump)就美中第一階段貿易協議問題表態稱「可能非常接近(potentially very close)」,但他表明因中國對美國有貿易順差,雙方貿易協議不可能平等。

特朗普在接受Fox and Friends採訪時就眾議院第二周的彈劾調查聽證會進行總結時說:「重點在於,我們很有機會達成一個協議。」此前有報道指,兩國或要等到2020年才能達成協議。

特朗普此番講話被認為是對習近平11月22日會見美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)時就貿易協商表態的回應。

彭博社11月21日報道,習近平11月22日在中國北京會見了出席2019年「彭博新經濟論壇」(Bloomberg New Economy Forum)的美國知名人士,並同美基辛格舉行會晤,首次就中美第一階段貿易協議談判表達了看法。

習近平強調,「中國希望在互相尊重和平等的基礎上與美國推進第一階段貿易協議」。

對此,特朗普回應:「我不喜歡他(習近平)所說的平等(equality)一詞」。他補充說,「這不能並且像是一個平等的協議(this can’t be like an even deal)。」他以「地板」及「天花板」形容中國對美貿易順差:「我們從地板出發,而您(指中國)已在天花板。」(We're starting off from the floor and you're already at the ceiling.)

10月舉行的第十三輪中美高級別貿易談判達成第一階段貿易協議,特朗普和美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)曾在白宮當着中國國務院副總理劉鶴的面說,第一階段貿易協議文本敲定大概花費5周左右的時間。但至今為止,雙方還不能就協議的細節問題達成共識,雙方11月和12月敲定文本的可能性很小。更有聲音認為,第一階段貿易協議有可能拖到2020年1月簽署。

韓國紐西斯通訊社11月23日報道指出,從習近平的表態能夠看出,中國在貿易談判中的立場始終未變,「必要的時候不得不打反擊戰,但是我們始終還是在積極爭取不打」。

反觀美國政府一直不停改變談判目標,從全面且完美的貿易協議到讓中國購買更多農產品的協議,再到臨時協議,連《紐約時報》都忍不住指責特朗普的行為是向觀眾「上演一場沒有結局的電視秀」,市場已經厭倦這場沒有盡頭的貿易戰。