加拿大新任外長再提被扣公民　形容是「當務之急」

正在日本名古屋出席二十國集團（G20）外長會的中國國務委員兼外交部長王毅與加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）11月23日舉行雙邊會談。商鵬飛24日表示，兩名被扣加拿大公民是「當務之急」，並指已經向王毅表達很多有關想法。

加拿大廣播公司（CBC）報道，剛剛上任的商鵬飛稱與王毅進行一場實質性的討論，但拒絕透露相關細節。商鵬飛表示，他特別跟王毅討論加拿大公民康明凱（Michael Kovrig），以及斯帕弗（Michael Spavor）被關押的問題，形容「加拿大非常關注」。

報道稱，中國拘捕加拿大公民顯然是為了報復2018年華為高管孟晚舟在温哥華被捕一事。

對於加拿大油菜籽仍被禁止出口中國一事，商鵬飛則保持沉默。

新華社報道，王毅強調，當前中加關係遭遇嚴重困難，癥結在於加方2018年12月以「莫須有」罪名任意拘押中國公民。王毅呼籲加拿大新一屆政府盡快作出正確決斷，採取切實措施，克服人為製造的障礙，推動中加關係盡快重回正常發展軌道，為中加關係開闢新的未來。

中國駐加拿大大使叢培武11月22日在渥太華接受中外媒體採訪時表示，兩名加拿大公民因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，孟晚舟事件和兩名加公民個案性質完全不同。加方在孟晚舟事件上的所作所為才是任意拘押，而兩名加公民是被中方依法逮捕。