王毅會晤加國外長　指兩國關係困難的癥結是公民被扣事件

中國外交部長王毅會見加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）時稱，2020年是中加建交50周年，當前中加關係遭遇嚴重困難，癥結在於加方2018年12月以「莫須有」罪名任意拘押中國公民。

新華社11月23日報道，正在日本名古屋出席二十國集團（G20）外長會的中國國務委員兼外交部長王毅與加拿大外長商鵬飛11月23日會面時表示，「中加兩國相距遙遠，但兩國人民素懷友好感情。當年白求恩（Norman Bethune）大夫在中國家喻戶曉，老杜魯多（Pierre Trudeau）政府毅然作出同中國建交決定，體現了加拿大作為獨立主權國家主持國際公道的態度。2020年是中加建交50周年。雙方應珍惜過去50年中加關係發展給兩國人民帶來的利益福祉，努力開闢下一個50年更廣闊的前景。」

王毅強調，「當前中加關係遭遇嚴重困難，癥結在於加方2018年12月以『莫須有』罪名任意拘押中國公民。中國政府維護中國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移。希望加新一屆政府從維護國際公平正義、維護國際關係基本準則出發，儘快作出正確決斷，採取切實措施，克服這一人為製造的障礙，推動中加關係儘快重回正常發展軌道，為中加關係開闢新的未來。」

商鵬飛表示，「加中兩國人民歷史上相互尊重，擁有深厚友誼。我欽佩中國發展取得的巨大成就，高度重視發展對華關係，希望加強同中方各領域合作，把加中關係提升至更高水平，使兩國人民擁有更好的未來。當前兩國之間存在分歧和困難。加方珍惜雙方過去多年來建立起來的友誼和信任，願與中方作出共同努力，努力從更長遠角度看待和處理有關問題，採取實際措施，重建互信，推動加中關係儘快重回正軌。」