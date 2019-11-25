內塔尼亞胡正式被控　以色列強人身陷官非泥沼難脫身？

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）涉貪，該國總檢察長11月21日宣布予以起訴。對這位身為以色列執政最久的國家領袖來說，這是他從政生涯中面對最嚴峻的挑戰。 內塔尼亞胡否認所有指控，但他身陷的泥沼豈止這一個？以色列在本年4月和9月都已分別進行大選，但他所屬的利庫德集團以及該國政治新力軍「藍與白」（Blue and White）都無法籌組到政府，該國有可能在一年內第三次舉行大選。內塔尼亞胡被控以及組閣僵局都為該國政局增添不明朗因素。 他如今走到這一步，是否只能踏上受審與下台之途？

內塔尼亞胡成為首位被起訴的在任以色列總理，他否認涉貪指控，稱自己是遭到政治迫害。（Reuters）

檢察總長曼德爾卜利特（Avichai Mandelblit）就內塔尼亞胡涉及的3宗案件、編號分別為1000、2000和4000予以起訴。

案件編號1000：收受香檳、雪茄等禮品

此案指控內吉尼亞胡及其妻子薩拉（Sara Netanyahu）從以色列公民兼荷里活製作人米勒漢（Arnon Milchan）和澳洲億萬富商帕克（James Packer），不正當收受約70萬新謝克爾（約156萬港元）的禮物。

案情指內塔尼亞胡以其公職身分，為米勒漢獲取商業利益。控方則指，涉案禮物包括香檳和雪茄等，輸送有如「供應鏈」。

以色列總檢察長11月21日宣布正式起訴內塔尼亞胡後，大批內塔尼亞胡的支持者到他的住所外聲援。（Reuters）

案件編號2000：要求報章作正面報道內塔尼亞胡被指與以色列最高銷量報章《新消息報》（Yedioth Ahronoth）的老闆莫澤什（Arnon Mozes）私下協議，換取該報章對內塔尼亞胡更正面的報道。

控方指內塔尼亞胡以立例導致《新消息報》競爭對手增長放緩換取上述好處。控詞中指內塔尼亞胡通過利用其地位和職權獲取好處，而且以最高首長的名義向公眾發放「賄賂無罪」的信息。



在這個案中，他亦被控詐騙以及違反信託。

以色列或迎來年內第三次大選，內塔尼亞胡被起訴無疑是一大打擊。（AP）

案件編號4000：私通電訊商前主席

此案被視為最嚴重的指控。內塔尼亞胡被指向國內最大電訊商貝澤克電訊公司（Bezeq Telecom）授予一連串監管優惠，約值18億新謝克爾（約39億港元）。

控方指，貝澤克電訊公司前主席埃洛維奇（Shaul Elovitch）控制一個新聞網頁，內塔尼亞胡被指尋求該網頁對他和妻子作出正面報道。控罪指，內塔尼亞胡一直與埃洛維奇夫婦維持「私相授受」的關係。

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勢將受審與下台？ 往後仍有變數

內塔尼亞胡成為首位被起訴的在任以色列總理，然而審訊未必能在短期內展開，可能在很多個月後，案件才會移交到法庭處理。此外他也可尋求以認罪協議，換取不上庭受審。

這位總理想避過受審，還有其他方法。以色列國會（Knesset）的盟友已說，會推動對塔尼亞胡授與議會豁免權（parliamentary immunity），即國會議員豁免被起訴之權。然而在該國政治處於前所未見的混亂情況下，暫未知此舉能否實行。

倘若內塔尼亞胡找不到「太平門」並被判罪名成立，最高刑罰為被判入獄10年或罰款。詐騙及違反信託可被判入獄3年。

該國組閣僵局要是在未來3周仍持續，將會在一年內第三次舉行大選。如他在大選後仍然是總理，他在離職一事上，沒有嚴格的法律義務要遵守。根據該國法例，如他最終被定罪便一定要下台，惟在整個法律程序進行期間、包提出上訴時，他仍可擔任總理之職。