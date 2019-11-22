內塔尼亞胡涉嫌貪污　以色列總檢察長正式起訴

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）被指涉嫌貪污。總檢察長曼德爾卜利特（Avichai Mandelblit）11月21日宣布正式起訴，控罪包括賄賂、違反信託和欺詐。

以色列或迎來年內第三次大選，內塔尼亞胡被起訴無疑是一大打擊。（美聯社）

內塔尼亞胡捲入三宗案件。他被指懷疑從以籍荷里活製片人米勒漢（Arnon Milchan）和澳籍億萬富翁商人帕克（James Packer）收受價值數十萬美元香檳和雪茄；與《新消息報》（Yedioth Ahronoth）老闆達成協議，立法令到競爭對手的增長減慢；向貝澤克電信公司（Bezeq Telecom）提供監管優惠待遇，換取熱門新聞網站瓦拉（Walla）對自己和妻子的有利報導。

曼德爾卜利特否認起訴決定背後有政治動機，強調只是根據專業考慮作出決定。他指，總檢察長基於嚴重罪行決定起訴在任總理，形容對於以色列公眾和他個人而言，都是沉重和難過的一天。他表示，不是左或右的問題，也不是政治的問題。

內塔尼亞胡一直否認指控，認為是政治迫害，抨擊傳媒、警方、檢察官和司法制度。如裁定賄賂罪成，最高面臨監禁10年，而違反信託和欺詐的最高刑罰為監禁3年。

內塔尼亞胡成為首位在任期間被起訴的總理，不過被落案起訴並不代表需要辭職。上任總理巴拉克（Ehud Barak）被起訴前已經下台，後來被裁定賄賂和欺詐罪成，入獄16個月。