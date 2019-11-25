美海軍部長被指處理海豹突擊隊成員案失當　遭國防長撤職

美國海軍部長斯潘塞（Richard Spencer）11月24日在國防部長埃斯珀（Mark Esper）的要求下辭職，原因是與名譽掃地的海豹突擊隊（Navy SEAL）事件有關。

2019年11月24日，美國國防部長埃斯珀要求海軍部長斯潘塞辭職，稱對其行為深感不安。圖為埃斯珀。（AP）

據《華爾街日報》11月24日報道，美國海軍部長斯潘塞（Richard Spencer）在國防部長埃斯珀（Mark Esper）的要求下辭職，原因是名譽掃地的海豹突擊隊（Navy SEAL）事件，該事件在美國總統特朗普（Donald Trump）和五角大樓之間造成了高層摩擦。

埃斯珀24日要求斯潘塞辭職，此前斯潘塞曾試圖與白宮就海豹突擊隊成員加拉格爾（Edward Gallagher）一事達成協議。

據美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）24日報道，五角大樓在一份聲明中表示，國防部長埃斯珀對斯潘塞失去了信任和信心，因為他在與白宮就加拉格爾一案的對話中「缺乏坦率溝通」。

埃斯珀在聲明中稱，「一位國防部高級官員的這種行為讓我深感不安」，「不幸的是，作為結果，我已經決定不再有信心讓斯潘塞部長繼續留在這個位置。我祝理查德身體健康。」

五角大樓在一份宣布斯潘塞辭職的聲明中稱，「鑑於過去幾天發生的事件，國防部長埃斯珀已經指示加拉格爾保留他的三叉戟徽章。」

斯潘塞在辭職信中說，出於良心，他不可能服從違背他為支持和捍衛憲法而發過的誓言的命令。

今年40歲的加拉格爾在今年7月被一個軍事陪審團定罪，罪名是非法與一名極端組織ISIS武裝分子的屍體合照。他因涉嫌在2017年被派往伊拉克期間殺死一名受傷的俘虜而被判謀殺罪不成立。

加拉格爾不僅被無罪釋放，作為三軍統帥的特朗普還執意恢復他的軍銜，並在Twitter發文，阻止海軍將其逐出海豹突擊隊。

此舉讓五角大樓的官員深感不滿。11月23日早些時候《紐約時報》援引消息人士的話稱，海軍特種作戰司令格林（Collin Green）和海軍部長斯潘塞威脅，若執行總統的命令，他們將一起辭職。