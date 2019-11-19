美國防長稱反對使用恐嚇手段　暗批中國走錯誤道路

中美防長日前在泰國曼谷舉行會晤，中國防長魏鳳和就南海問題強硬表態。美防長埃斯珀11月19日表示，美國反對使用恐嚇手段，同時呼籲中國走上正確的道路。

彭博社11月19日報道稱，美防長埃斯珀（Mark Esper）11月19日在菲律賓馬尼拉的記者會上說，美國在南海進行更多巡邏，以向中國發出一個信號，即美國打算維護對全球貿易至關重要的南海航行自由。

埃斯珀還說，美國反對任何國家以損害別國利益為代價，使用脅迫或恐嚇手段來推進本國的利益。

埃斯珀還說，他還敦促在南海擁有主權主張的國家採取公開立場，主張主權權利，以使中國「走上正確的道路」。

埃斯珀說:「我們試圖發出的明確信號是，我們並不反對中國本身，而是我們都支持國際法，我們認為中國也應該遵守國際法。」

埃斯珀還說，美國在過去一年左右的時間裏進行的航行自由行動比過去20多年來的行動更多。

而就在一天前，中國防長魏鳳和當地時間11月18日在泰國曼谷會晤了埃斯珀，並就南海問題強硬發聲。

中國國防部發言人吳謙說，魏鳳和就台灣、南海、涉港等問題重申了中方立場。

吳謙說，在南海問題上，魏鳳和重申中方維護南海領土主權和海洋權益的決心意志堅定不移，維護南海和平穩定的決心意志堅定不移，要求美方停止到南海來炫耀武力，不要挑動南海局勢升温。

中國外交部發言人耿爽11月19日在記者會上也批評了埃斯珀的相關言論。耿爽說，長期以來，美國一直在南海問題上煽風點火，挑撥離間，目的就是要搞亂南海局勢，破壞地區和平穩定，地區國家對此早已看得清清楚楚。

耿爽還說，美方打着「自由航行」的旗號頻繁派艦機到南海地區生事，不是闖入他國領海進行挑釁，就是搞聯合軍演「秀肌肉」，唯恐天下不亂。美方在南海的「橫行自由」才是南海局勢緊張的根源，美方挑撥域內各國關係，才是對南海和平穩定的威脅。

他還說：「我們奉勸美方正視當前地區局勢積極向好的態勢，尊重和支持地區國家維護地區穩定的努力，停止不具建設性、不負責任、不得人心的做法，不要再做地區和平穩定與互利合作的干擾者、破壞者、攪局者。」