新加坡首度引用反假新聞法　要求反對黨成員更正貼文

新加坡政府周一（25日）首度引用防止假新聞的新法例，要求反對黨新加坡前進黨（Progress Singapore Party）黨員鮑耶（Brad Bowyer）更正一則有關質疑政府投資公司獨立性的Facebook貼文。

新加坡財政部長周一發表聲明指，鮑耶在2019年11月13日的一則Facebook貼文「含有明顯的虛假事實陳述，破壞公眾對政府的信任」；而政府官網的聲明就稱，鮑耶以「不實且具誤導性質」的說法，暗示政府操縱淡馬錫控股公司（Temasek Holdings）和新加坡政府投資公司（GIC）的決策。

出生於英國、現已歸化為新加坡公民的鮑耶就回應稱，他已於自己的Facebook貼文上方附上更正啟事和政府聲明的超連結，因為政府根據2019年10月2日所生效的「防止網路假訊息與網路操縱法」（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act，POFMA）要求他這樣做。

鮑耶透過Facebook表示：「要我配合那項要求沒問題，我覺得如有必要，提供兩種觀點、澄清和更正事實都是公平的。總括來說，我要提醒所有評論國內政治和社會議題的人，評論時應適當注意和留心，尤其當你站在有影響力的位置發表言論。」