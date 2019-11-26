特朗普彈劾調查報告預定12月初公布　或導致彈劾指控

美國官員宣布，12月3日感恩節假期結束後，將向司法委員會提交對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查報告，此舉可能導致對特朗普的彈劾指控。

特朗普堅稱自己沒有犯錯，指責民主黨發起的彈劾調查是「政治迫害」。（AP）

據路透社11月25日報道，美國眾議院情報委員會（U.S. House of Representatives Intelligence Committee）主席希夫（Adam Schiff）25日表示，在國會議員們下周返回華盛頓後，對美國總統特朗普與烏克蘭交易的調查將進入一個新階段，屆時議員們將發布一份報告，可能導致對特朗普的彈劾指控。

希夫表示，參與彈劾調查的小組將在12月3日國會議員們結束感恩節假期後，向眾議院司法委員會提交一份報告。

在寫給國會議員的信中，希夫還說，這份報告將包括白宮拒絕配合調查的名單，政府的不合作可能會成為針對特朗普的另一項彈劾條款，或正式指控他妨礙國會的基礎。

情報委員會上周結束為期兩周的公開聽證會，此前數周對證人進行了閉門詢問，為議員們目前正在撰寫的報告奠定基礎。

希夫說，調查仍在繼續，調查人員可能會進行進一步的取證或聽證。

如果彈劾條款獲得通過，由共和黨控制的參議院將舉行一場審判，決定是否對特朗普定罪並將其免職。

但共和黨人幾乎沒有表現出撤換特朗普的傾向，特朗普正在尋求在2020年連任。特朗普與他在國會的許多共和黨同僚都否認有任何不當行為，他們認為這次調查是一場騙局，是民主黨人為了推翻2016年美國總統大選的結果而做出的努力。