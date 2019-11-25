【一分鐘看世界】中美協議為何延期？通烏門、英大選是變相公投？

早晨，今天是11月25日，星期一。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美協議為何延期？
美國國會通過《香港人權與民主法案》，總統特朗普接受訪問時首次就法案發言：「我既要和香港同行，也要和習近平同行」，令外界認為對簽署法案有所保留。美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）表示，中美仍可望在2019年底前達成第一階段貿易協議，但稱美方不會對香港局勢視若無睹。美方的猶豫，加上中方的困惑，導致中美首階段協議簽署一再延期……（按此閱讀更多）
美方的猶豫，加上中方的困惑，導致中美首階段協議簽署一再延期。（路透社）
通烏門
共和黨前贊助人房地產商人帕納斯（Lev Parnas），舉報稱共和黨情報委員會副主席努內斯（Devin Nunes），曾親自推動烏克蘭調查前副總統拜登父子。歷時近兩周的彈劾調查公開聽證會正式結束，接下來事態發展會如何？鐵證面前，共和黨為何依舊「忠心護主」？（按此閱讀更多）
美國總統特朗普捲通烏門醜聞，歷時近兩周的彈劾調查公開聽證會正式結束。（美聯社）
英大選是變相公投？
英國大選在即，多個民調都顯示首相約翰遜（Boris Johnson）所屬保守黨支持度領先在野工黨。保守黨公布競選政綱，承諾會在聖誕節前再將脫歐協議交到國會表決。今場選舉依然是傳統的「保守黨大戰工黨」格局，不少人直覺認為這是一場英國脫歐的變相公投，然而事實不必然如此……（按此閱讀更多）
以色列政治困局
以色列藍白黨領導人甘茨（Benny Gantz）向現任總理內塔利亞胡（Benjamin Netanyahu）伸出橄欖枝，邀請他領導的利庫德集團合組聯合政府，二人輪流擔任總理。不過身陷貪污官非的內塔利亞胡卻上演一幕特朗普式的自辯：「這是一場政變圖謀」、「有外部利益介入」、「調查我的人本身就應該被調查」……（按此閱讀更多）
德女童姦殺懸案
德國11歲女童魯夫（Claudia Ruf）1996年被綁架後遭到姦殺，案件當年震驚全國。23年後，警方開始抽取約900名男子的DNA樣本，希望偵破懸案。雖然相信兇手不會提供樣本，但期望兇手的親戚或會參與測試，提供線索……（按此閱讀更多）
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