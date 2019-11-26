美媒爆料：馬克龍斥北約「腦死亡」後　默克爾曾當場發火

美國媒體爆料，在早前紀念柏林牆倒塌30周年的晚宴上，德國總理默克爾（Angela Merkel）一反常態，對法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）怒目相向。馬克龍之前接受訪問時曾形容北大西洋公約組織（簡稱北約，NATO）已經「腦死亡」，惹來爭議。

《紐約時報》11月23日刊文描述了默克爾見到馬克龍時的場景，那是在11月10日晚，德國正在舉行紀念柏林牆倒塌30周年慶祝活動的晚宴。

默克爾對馬克龍「一反常態地發火」（Uncharacteristically furious）。默克爾說：「我理解你對於破壞式政治的渴望。但是我已厭倦一次又一次地執拾這些碎片，我不得不把它們粘好，以便下次我們再坐下來，還有茶杯能一起喝茶。」

當面受責備，馬克龍辯解稱，自己不可能若無其事地在12月3日前往倫敦參加北約會議，假裝美國和土耳其在敘利亞的所作所為是為了聯盟利益。

馬克龍說：「我不能坐在那裏，裝得好像什麼也沒發生一樣。」

默克爾（右）4月29日在柏林總理府會晤馬克龍。（AP）

德國《世界報》消息稱，德國政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）11月25日否認默克爾曾與馬克龍因北約問題產生激烈爭執。賽貝特說：「在總理有關那天晚上所發生事情的記憶中，沒有抱怨，沒有憤怒，也沒有爭吵。兩位領導人當天討論了長期存在於德法兩國間的不同政治見解，以便共同面對問題和挑戰，以及我們始終在共尋解決方案的事宜。」

事起馬克龍訪華結束第二天11月6日，在接受《經濟學人》雜誌專訪時，馬克龍直言不諱地批評道，美國正在「背棄我們」，「北約正在經歷腦死亡。」馬克龍警告歐洲正站在「懸崖邊上」，首先需要做的是，從戰略上把自己視為地緣政治大國；否則，歐洲將「不再掌握自己的命運。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在臉書（Facebook）上稱讚道，馬克龍說的是「大實話」，「是對北約現狀的準確定義。」而加拿大、波蘭及北約組織首腦則紛紛表態，力挺美國。

而默克爾在11月8日的公開表態中，為馬克龍留了面子，默克爾只是說：「這不是我的觀點......我認為，即使我們面臨問題，即使我們需要更多協調和理解，這樣一通狠批沒有必要。」

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《紐約時報》認為，默克爾與馬克龍11月10日晚宴上的對話凸顯了德法間的緊張關係，也顯示出即將於倫敦舉行的北約會議的緊張氣氛。這次會議已經從峰會降級為各國領導人慶祝北約成立70周年的聚會。

德國國際安全事務研究所安全分析師梅傑（Claudia Major）對《紐約時報》表示：「我很久沒有看到德法關係處於如此低點了。我很少看到這樣的怨恨和誤解。」

梅傑分析稱，馬克龍是一位雄心勃勃的法國總統，他急於提出長期的戰略建議，這使得他對默克爾緩慢的實用主義、德國的聯邦政府體制，表現得越發「不耐煩」，這樣的風格「極像是緊張」。

梅傑指出，默克爾「並不許諾大的願景，要多務實有多務實，10年後也不會改變。」

一位不具名的法國高級官員亦對《紐約時報》表示，馬克龍誤讀了默克爾，他以為她在最後一個任期內會像前總理赫爾穆特·科爾（Helmut Kohl）接受歐元那樣，為歐洲創造一項歷史遺產。但默克爾的謹慎，幾乎讓馬克龍感覺自己被背叛了。