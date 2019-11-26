【美國大選】不滿遭冷落　華裔總統參選人楊安澤要求電視台道歉

美國2020年大選的競爭越來越激烈，唯一的華裔總統參選人楊安澤表現不俗，但是他投訴頻頻遭美媒冷落，他要求電視台MSNBC道歉。

綜合媒體11月26日報道，11月20日晚，在MSNBC主持的第五場美國民主黨總統競選人全國電視辯論中，目前全國平均民調排名第六的唯一華裔總統參選人楊安澤（Andrew Yang）再一次獲得最少的發言時間。在接近兩個半小時的辯論中，楊安澤僅有6分多鐘的講話時間，比發言時間最多競選人的一半還少。

直到辯論開始32分鐘後，主持人才向楊安澤問了第一個問題，整場辯論也只問了他五個問題，並且大多與他的主要競選政策無關。英國《獨立報》當時就抱不平說，楊安澤被忽略了30多分鐘。很多楊安澤的支持者稱，他們的「英雄」被主持人故意忽略了，一些人還在社交網絡上發帖，呼籲「讓楊安澤講話」。

美國《政治報》網站11月25日報道，據知情人士透露，辯論結束後，楊安澤的競選團隊與MSNBC舉行了一次電話會議，就辯論中他發言時間過少以及對他的整體報道偏見問題溝通。MSNBC一位消息人士說，電話會議是由該媒體發起的，MSNBC向楊安澤道歉，同時強調該媒體過去一直有邀請楊安澤參加採訪節目。

但是，楊安澤在Twitter上反駁說，MSNBC並未向他道歉，也未主動打電話。楊安澤還在Twitter上強調，MSNBC本來邀請他參加節目錄影，但他拒絕了。「除非MSNBC公開道歉，否則我不會上該電視台的節目。」

根據美國政治新聞網站Real Clear Politics的民意調查，目前楊安澤在各項全國初選民調中平均排名第六，領先很多比他更經驗豐富財力雄厚的競選人，不過這些競選人在11月20日的辯論中的發言時間都超過了楊安澤。

對此，美國《商業內幕》網站也抱不平稱，與民調數字相比，楊安澤說話的時間比民眾們期望的要短。

楊安澤11月24日在接受媒體美國有線電視新聞網（CNN）採訪時指出，MSNBC試圖壓制並最大程度地減少他的競選活動，因為他們可能會支持一些其他候選人。這不是一起孤立的事件，過去幾個月來，MSNBC確實在十幾個籌款和民意調查報道中忽略了他。

他還說，他不是一個反應激烈的傢伙，但現在不得不站出來指出這一問題。

事實上，11月20日晚的辯論只是一個導火線。數月來，楊安澤的支持者們一直譴責MSNBC多次故意忽視或打壓楊安澤的競選。8月份的時候，MSNBC、CNN在內的媒體公布民調領先候選人排行時，楊安澤竟被直接無視，從排行中消失，而支持率低於他的部分候選人卻在列內。

當時，於是楊安澤發了一張海報：「你見過這個男人嗎？已經連續5次從CNN等媒體報道中失蹤！最後一次露面時拿到了比一民主黨候選人更高的支持率。懸賞每月一千美金找到此人。」