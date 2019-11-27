新駐韓大使人選或確定　韓媒：釋放習近平重視韓國信號

現任中國駐蒙古大使邢海明或成為新的駐韓大使。韓媒認為，這是中國積極對韓外交的迹象。

韓聯社11月26日報道，據有關方面26日消息，現任中國駐蒙古大使邢海明被任命為新任駐韓大使，目前正在進行駐在國就任同意流程。

報道稱，現任中國駐韓大使邱國洪2014年2月就任，是在任時間最長的中國駐韓大使。預計邢海明將接任邱國洪於2020年初赴韓履新。

邢海明1986年進入中國外交部，1988年至1991年和2006年至2008年在中國駐朝鮮大使館工作，1992年至1995年、2003年至2006年、2008年至2011年在駐韓大使館工作，2015年8月起就任中國駐蒙古大使。邢海明在朝鮮半島的工作經驗豐富，被視為「半島通」，有望為日後中韓關係發展做出貢獻。

韓國《中央日報》11月27日報道，1992年中韓建交以後，擔任過中國駐韓大使的張庭延、李濱、寧賦魁都是精通韓語的人士。但是2008年10月寧賦魁離任之後的程永華、張鑫森、邱國洪都是在韓國沒有過工作經驗的國際人士或者「日本通」人士。

有聲音認為，邢海明這樣在朝韓外交方面有着豐富經驗的人士被任命為駐韓大使，與現在朝鮮半島安保環境的急劇變化有很大的關聯。

韓國外國語大學教授姜俊英（音譯）認為，「這是中國要進行積極對韓外交的明確信號、重新開始重視中韓外交的信號」；延世大學教授韓碩熙（音譯）認為，「中國外交部對韓外交將恢復往日的自信」，「精通韓語的新任駐韓大使會積極了解韓國的政治經濟社會輿論的主要聲音」。

姜俊英指出，「從中國的立場來看，為了防止美國中程導彈在韓國部署，應該正式開展與韓國的交流工作」，「在這種情況下，中國有必要派遣一名精通韓語的大使來處理事務」。

有聲音認為，邢海明就任韓國駐韓大使，是為中國國家主席習近平在文在寅政府成立以來第一次訪問韓國鋪路。

一位中國消息人士稱，「中國政府正在積極協商習近平訪韓的日程，同時核心安保問題的中方意志也會不斷強化」，「這樣很有可能會導致韓國在與美國的安保合作方面產生矛盾，讓韓國陷入尷尬的境地」。這意味着韓國的外交安保政府面臨着平衡中方及與美日合作的重大難題。