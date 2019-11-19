日韓部署美國中程導彈　中國曾警告但遭反駁

美國8月初宣布退出《中程導彈條約》並計劃在亞洲部署中程導彈，惹來中國極大不滿。據消息人士透露，北京方面曾警告日韓，勿部署美國新型中程導彈。

日本《朝日新聞》11月18日引述數名日美政府相關人士的話報道稱，在美國宣布退出《中導條約》後，中國曾在8月時警告日本和韓國，不要部署美國的新型中程導彈，但遭到對方拒絕。

美國總統特朗普（Donald Trump）宣布退出《中導條約》，理由之一是中國在研發導彈。另一方面，中國對條約失效後美國的遏華政策提高警惕，同時又向日本和韓國施壓。

《朝日新聞》稱，日中韓8月21日在北京舉行了三國外長會議。據日美政府相關人士透露，期間舉行的日中外長會議上，中國外交部長王毅向日本時任外相河野太郎提及《中導條約》問題，認為是「必須指出的問題」。王毅稱「美國的中程導彈如果部署在日本，將嚴重影響中日關係。」此外，王毅在中韓外長會議上，向韓國外交部長康京和也傳達了同樣的態度。

對於王毅在中日外長會上的表態，河野太郎未提到日本是否會部署中程導彈，而是反駁道：「中國導彈射程覆蓋日本，中國應該首先對軍事有所收斂。」另一方面，康京和對王毅表示：「中國應首先停止就薩德問題對韓國展開的報復行動。」