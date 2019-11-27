【中美貿易談判】首階段協議框架傳包括美國削減現有對華關税

中美雙方近日均釋放出對第一階段協議即將達成的樂觀信號，知情人士透露了協議的框架。但美國總統特朗普（Donald Trump）是否會簽署美國兩院通過的《香港人權與民主法案》，可能會在短期內帶來變數。

首階段協議接近完成

據彭博社11月26日報道，美國總統特朗普26日表示，與中國就貿易協議第一階段進行的談判已接近完成。

特朗普在白宮對記者說，中美正處於一項非常重要的協議的最後階段，這是有史以來最重要的交易之一，「一切都很順利。」

26日晚些時候，特朗普在接受霍士新聞（Fox News）前主持人奧萊利（Bill O 'Reilly）採訪時說，他將推遲美中這項貿易協議，以確保美國獲得更好的條件。

特朗普說：「我們甚至不能達成這樣的協議。我們必須在做得更好的地方達成協議，因為我們必須迎頭趕上。」

中國官媒《環球時報》11月25日稱，中國與美國非常接近達成第一階段貿易協議，駁斥了有關媒體「負面」說法的報道。

該報引述接近中國政府的專家說法稱，中國仍致力於在平等基礎上與美國繼續展開第二階段、甚至第三階段貿易協議的談判。

知情人士透露協議框架

白宮顧問康韋（Kellyanne Conway）26日早上在霍士新聞節目上說，談判代表們「非常接近」完成第一階段。

她對記者說，雙方繼續就一些關鍵問題進行談判，包括強迫技術轉讓和竊取知識產權。她還說，「像這樣的事情需要一段時間。」

隨着中美第一階段協議談判取得進展，知情人士透露，這一框架將包括美國保證不增加關税，並削減現有關税——這是中國的一個關鍵要求。

此外，美方希望北京承諾購買數十億美元的美國商品，這是特朗普對其農村地區票倉一種可交代的需求。

短期內存在一變數

美中雙方的談判代表26日進行了電話交談，這標誌着一項醖釀了近兩年的協議取得了進展。

中國商務部發布的聲明稱，雙方就解決彼此核心關切問題進行了討論，就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

美國貿易代表辦公室證實進行了此次通話，但拒絕就對話內容置評。

《華爾街日報》26日稱，中國發出了近幾周以來最積極的信號，稱與美國的貿易談判進展順利。26日，兩國最高談判代表進行了電話交談，這為兩國達成有限協議帶來了希望。

分析稱，中美雙方都有意願達成第一階段協議。但北京正關注特朗普是否會簽署美國兩院通過的《香港人權與民主法案》。如果特朗普在該法案上簽字，中國國家主席習近平在短期內簽署貿易協定的政治難度可能會加大。