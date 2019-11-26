【中美貿易戰】美國農民：正面臨前所未有的挑戰

在美國《華爾街日報》組織的一場座談會上，六位經營大豆、牛肉、乳製品等農產品生意、受到中美貿易磨擦影響較重的農場主人代表，向外吐露心聲，有人形容正面臨前所未有的挑戰。

主持人問道：「有什麼話想對總統說？」

一位年長的農場主說：「當農民不容易。」

主持人提問稱：「請用一個詞來形容美國農民正在面臨的挑戰。」

一位女農場主說：「前所未有。」

主持人接着問道：「那麼與中國的貿易關係有多重要呢？」

有農場主舉例稱：「僅中國上海一座城的人口，就相當於美國伊利諾伊斯州、印第安納州、艾奧瓦州三個州的人口總和。龐大的中國消費群體，正是美國農民急需的。」

主持人還問道：「最希望特朗普（Donald Trump）政府做些什麼？」

在座的農場主們很乾脆地回答道：「趕緊完成和中國的貿易協議磋商。」

談及與中國的貿易關係時，每位農場主的關鍵詞都包含了「信任」。

農場主德威爾（Megan Dwyer）說：「我們花了過去二十年或三十年去建立關係，才讓中國成為我們的合作夥伴。」

另一位農場主有些擔憂稱：「信任至關重要。他們不會僅僅因為你達成貿易協議或是停止徵税，就回頭來找你。你必須花很多年建立信任。」

有網友對此評價稱：「如果停止和某人做生意，而你的生活變得很糟，說明那個人從未佔你的便宜。」另有人說：「自己發動了戰爭，還指望不受傷害嗎？」

「佔便宜」正是特朗普經常掛在嘴邊的對華強硬用詞。特朗普11月22日在接受美國福克斯新聞採訪時說，他不喜歡中國國家主席習近平當天在北京就第一階段貿易協議表態時所說的「平等」一詞，因為美國起點低，中國起點高。多年來，美國每年輸給中國5,000億美元，美國重建了中國。

特朗普強調稱，所以他對習近平說了，美中貿易協議不能是一份平等的協議，因為美國的起點是地板，中國的起點是天花板。「我們必須有一個更好的協議。」

路透社11月25日引述一位白宮官員報道，特朗普目前的首要任務是確保能夠宣布第一階段的重大收穫，鎖定中國大量購買美國農產品。特朗普能以此在連任選舉中炫耀他取得的重大勝利。

彭博社指，習近平11月22日在北京人民大會堂會見出席彭博新經濟論壇（New Economy Forum）的國際代表團時指出：「中國想要同美國一起朝着達成第一階段的貿易協議努力，要在相互尊重和平等的基礎上。」

習近平強調稱：「我們沒有發動這場貿易戰，這不是我們想要的。」習近平補充說：「必要的時候，我們將還擊。但我們一直積極地爭取，嘗試避免貿易戰。」