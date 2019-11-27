竊聽事件類比華為　美駐德大使斥德部長「侮辱百萬美國人」

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）將華為參與「間諜活動」與美國2015年竊聽德國总理默克爾相比較，引發美德外交官爭執。

德國《明鏡》周刊26日稱，德國經濟部長阿爾特邁爾將一些人所稱中國華為公司參與「間諜活動」與美國竊聽德國相比較，美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）發表聲明，斥責這一比較是對美國的「侮辱」，並稱「中美之間在道德上是不對等的，所有聲稱可以比較兩國道德的做法，不僅無視歷史，同時也將不可避免重複歷史。」

美國一直遊說德國能封殺華為，但並未奏效。圖為2018年7月16日，格雷內爾（左）與默克爾交談。（Reuters）

聲明同時提到，「德國政府高官最近將美國與中國共產黨相提並論的有關言論，是對數千維護德國安全的美國官兵的侮辱，也是對致力於加強西方聯盟而奮鬥的數百萬美國人的侮辱。」

格雷內爾的怒火是衝着11月24日晚阿爾特邁爾在Anne Will政治脱口騷上的一番言論。在談到數據的安全性時，阿爾特邁爾說，美國國安局竊聽德國政要的醜聞曝光後，「德國也並沒有抵制美國」。「美國也要求它們的公司，藉由反恐的需要，交出指定的信息。」而美國擔心的恰恰是中國企業把信息轉交給其政府，出於這個原因，排除華為參加5G建設。

美國大使在聲明中沒有直接點出阿爾特邁爾的名字，而是稱「政府高官」。聲明還指出，受到侮辱的還包括中國國內數以百萬計的被剝奪了自由基本權利、並受到關押的公民。聲明呼籲，美國和德國應該在鑑別威脅方面展開合作，以保護民主的根基。

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德國另一執政黨社民黨外交政策專家施密德（Nils Schmid）也認為阿爾特邁爾的發言是錯誤的，「錯判中國不是法治國家，因此不受獨立法院的監督，而美國是法治國家這一事實。」並強調，中國情報機構獲取「我們的數據」的途徑跟美國相比是截然不同的。

11月26日，阿爾特邁爾接受德國《圖片報》採訪時表示，不會收回在脱口騷上的觀點，「我從未在任何時刻將美國的政治制度同中國相比較」，「對我而言十分清楚的是，對於敏感數據，我們需要最高的安全標準，而無論這些產品來自哪裏。」