默克爾：德國不應一開始就將任何公司排除在5G合同之外

德國總理默克爾（Angela Merkel）所屬的政黨基督教民主聯盟（Christian Democratic Union，CDU）的一些議員將在全國代表大會反對她的「華為政策」。她在11月22日舉行的會議上表示，德國不應一開始就將任何公司排除建設5G移動網絡的合同之外。

德國總理默克爾的「華為政策」備受部分黨友反對，他們的動議會在周末舉行的基民盟全國代表大會進行表決。動議要求政府讓國會投票決定，是否讓華為參與建設該國5G網結。圖為德國11月11日舉行国家融合奖颁奖典礼，默克尔出席。（VCG）

華為欲在德國發展業務，這是會上一個具爭議的議題。一些CDU議員已呈交動議，要求將華為排除在5G網絡建設合同之外，雖然後來有一修正案移除這項要求，但動議仍包括堅持要政府快速就此事向國會呈交法案，讓國會決定是否對華為「開綠燈」。

德國之聲22日引述《圖片報》報道，經修改的動議會在周末進行投票。黨員之中，德國聯邦議院外交事務委員會主席呂特根（Norbert Röttgen）以及該黨秘書長澤米亞克（Paul Ziemiak）等黨內高級成員已表支持。

默克爾的接班人卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）據說也支持這項動議。她21日接受盧森堡廣播電視台（RTL）訪問時說：「我們將定義安全標準，並將檢查它是否得到堅持。我認為它是在這個議題的多個觀點上，一個好的，穩定的基礎。」

美國擔心華為產品可能被中國用來進行間諜活動，對包括德國在內的盟友進行施壓，要求它們禁止國內使用華為的設備及技術。

默克爾22日在會上表示，必須確保嚴格的安全標準，但她補充說，「我們不應該從一開始就把任何公司排除在外。」