智利反政府示威持續　總統尋求軍隊協助守衛基建

智利的反政府示威持續多時，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）11月26日向國會提交法案，希望容許軍方出動保護電力、機場、醫院等基建，確保基本服務不受影響。不過有人權組織報告指，當地保安部隊對示威者使用過分武力的問題嚴重。

智利反政府示威踏入第五周，情況仍未平息。在11月26日的示威中，警方以水炮車驅散示威者。總統皮涅拉同日宣布，要求軍方出動守衛基建設施。（Reuters）

智利民眾不滿社會不公及民生等問題發起示威，並演變成暴力衝突，事件發生至今超過五周，有最少26人喪生，超過1.3萬人受傷。皮涅拉認為，派出軍隊守衛基建，可讓警方騰出人手保障民眾安全。

不過在皮涅拉作出宣布前不久，人權觀察（Human Rights Watch）公開報告，指當地警方使用過分武力，包括毆打示威者、直接向示威者發射催淚彈，以及有警車或電單車撞向民眾等。該組織亦提到，接獲數以百計警方虐待示威者和被拘留人士。

國際特赦組織（Amnesty International）日前的報告同樣指出警方濫用武力的情況，指超過200人與警方衝突時被橡膠子彈擊中眼部而身受重傷。因此人權觀察和國際特赦組織都認為智利政府有必要即時審視警方的執法守則，以及追究涉嫌濫權人士的責任。

警方及軍部官員指，所有懷疑濫權指控已經交由司法部門調查，當地檢察官26日表示，目前正研究2670宗投訴內容，其中2052宗是針對警方的投訴。內政部亦已經要求警察首長撰寫報告，要求在一周內解釋警方有法不依的問題，並提出補救建議。