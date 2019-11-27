韓國首提南海航海自由　韓媒：響應美國對華牽制戰略

韓國總統文在寅11月26日的韓國-東盟特別領導人會議上提及南海航海自由，有聲音認為，這是在隔空回應美國的對華牽制戰略，緩和美韓關係的緊張局面。

韓國《朝鮮日報》11月27日報道，韓國釜山東盟文化院26日舉行韓國-東盟特別領導人會議。

報道稱，韓國和東盟首腦在共同聲明中表示：「強調切實有效履行南海當事國行動宣言（DOC）的重要性。」

美國在很多領域都在積極「防範」中國崛起。（Reuters）

報道稱，韓國總統文在寅在會上通過了 「再次確認了維護和增進在南中國海（South China Sea）航行及上空飛行自由的重要性」等內容的共同聲明。

這是繼2009年和2014年之後舉行的第三次特別領導人會議，但在共同聲明中明示中國和東盟國家之間存在領土主權糾紛的海域「南海」問題尚屬首次。

把南海視為東亞戰略要塞的美國政府此前一直聲稱「中國不正當主張（南海）主權，限制周邊國家航行自由」，並要求韓國政府公開表示支持。但青瓦台和政府考慮到同中國的關係，一直克制明確表明相關立場。

有聲音推測，韓國政府考慮到近期因《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）問題與美國產生了矛盾，因而對美國的對華牽制戰略予以回應。

近來，中美兩國圍繞南海的矛盾不斷升級。中國主張90%的南海系本國領海。與之相反，美國作為東盟國家的代理人，正在實施向南海派遣軍艦的「航行自由作戰」。11月20日至21日，美國兩度向中國主張擁有主權的南海島嶼附近派遣軍艦，中國對此公開提出抗議。

文在寅還提到，「希望韓朝首腦有機會與湄公（柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南等湄公河流域國家）首腦們一起就餐」，「朝鮮如果通過無核化走向世界，可以分享經驗並提供幫助的國家就是湄公河流域國家」。

在朝鮮通過發射海岸炮正面違反《9.19韓朝軍事協議》的情況下，文在寅再次向朝鮮國務委員會委員長金正恩發出「熱情邀請」。